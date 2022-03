Újabb, több kisteherautónyi adományt szállított a napokban Törökszentmiklós önkormányzata, a város kárpátaljai testvértelepülésére, Nevetlenfaluba.

A lakossági gyűjtésből származó matracokat, ágyneműket, ruhaneműket, illetve tartós élelmiszereket vittünk, valamint a Kunsági Malom Kft. által felajánlott liszt egy részét, a legutóbbi szállítmánnyal nyolcszáz kilogrammot. Emellett a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium tagintézményének, a Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola adományát szállítottuk ki

– mondta Markót Imre Törökszentmiklós polgármestere.

Hozzátette, az adománygyűjtés és kiszállítás ezzel nem fejeződik be, a Kunsági Malom Kft. összesen három tonna lisztjének fennmaradó részét, továbbá a CLAAS Hungária Kft. adományát is készülnek kivinni a közeljövőben. A városvezető elmondta, az adománygyűjtő számlaszámra továbbra is lehet utalni, az összegyűlt forintokból további tartós élelmiszert szereznek be Nevetlenfalu számára.