Katonai és sportejtőernyősök a Felső-szandai sportreptéren Fotó: Kiss János

– Mekkora a tagság, és milyen célokat tűztek ki maguk elé?

– A tagság életkor szerinti összetétele széles skálán mozog, mintegy négy generációból tevődik össze. Ez által teljesül legjobban a MEBSZ megalakításakor megfogalmazott alapelv, azaz minden korosztály és az ejtőernyős társadalom minden rétege együtt lehessen.

A szervezet létszáma jelenleg kilencvenhárom fő. Tagjaink már a tagszervezet megalakulása előtt, mint katonák rendszeresen részt vettek a Magyar Veterán Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége rendezvényein.

– Ilyenek voltak a különböző bemutató ejtőernyős ugrások és közelharc-bemutatók, ahol nagy létszámú ejtőernyős bajtársnak és családtagjaiknak mutatták be felkészültségüket, és tovább öregbítették az ejtőernyős katonák hírnevét. Az ejtőernyőzés népszerűsítésének részeként különböző iskolákban tartunk mai is bemutatókat, járőrversenyt és honvédelmi felkészítést. A magyar ejtőernyős válogatott és egyben katonai ejtőernyős válogatottban évek óta több tagunk szerepel eredményesen. Számos egyéb tevékenységünk mellett 2015-ben elindítottuk a „Honismereti előadás”-sorozatunkat, amely szerves része az örökségünk megóvása és kegyeleti tevékenységünknek. A nyári hónapok kivételével havonta általában egy-egy előadást tartunk a Verseghy Ferenc Könyvtárban. A civil szervezetekkel továbbra is szorosan együttműködünk. Rendezvényeink jelentős részét a Civil Városmarketing Kerekasztallal, a Gördögök SE-vel és az Auriga Életmód, Rekreáció és Tömegsport Egyesülettel közösen rendezzük. Rendszeresen részt vettünk a Civil Kavalkádon is.

Mozgalmas életet élünk, részese vagyunk a város vérkeringésének.

– Először 2014-ben szerveztük meg és vezettük le a honvédelmi nevelés és toborzás részeként az országos szintű Ejtőernyős Honvédelmi Öttusát általános iskolák 5-6, 7-8. osztályos tanulói, valamint középiskolások részére. A célunk röviden: az ejtőernyőzés hagyományainak ápolása, és az ejtőernyőzés népszerűsítése. Erre tettük fel az életünket – zárta szavait Szabovik Zoltán.