Bonbonba zárta Karcag jellegzetes süteményét

Ahogyan a hungarikum karcagi birkapörkölt, úgy a jellegzetes kelt tésztás helyi sütemény, a Ferdinánd sem hiányozhat az ünnepi asztalról. Sokan összetévesztik a darázsfészekkel, amiben dió is van, vagy a mazsolás változatával, de Karcagon nincs benne mazsola – szögezi le Daróczi Erzsébet, lapunk újságírója, a Karcag ma is a szívünk csücske című kötetek szerkesztője, aki most receptes könyvet készít. Ehhez kapcsolódva született meg az „Egy csepp Karcag” ferdinándos bonbonja.

Kollégánk ötletével Szabó István kézműves bonbonkészítőhöz fordult, hogy miként lehetne apró „cseppekbe” önteni a jellegzetes karcagi Ferdinándot Fotó: Molnár István

Évekkel ezelőtt, Abádszalókon kóstoltam először Szabó István kézműves bonbonkészítő „Egy csepp Tisza-tó” sulyomcsokoládés finomságát. Megfogott a különleges íze. Később pedig a kisújszállási rizses és a tiszaderzsi levendulás bonbonját is megalkotta – idézi fel Daróczi Erzsébet. – Mikor a köteteken dolgoztam, többen is a Ferdinánd receptjét írták kedvencnek. Szathmáry István kollégám az interneten keresett receptet, Szűcs Judit, a Szentannai középiskola tanára azonban nagymamája családi receptjét osztotta meg az olvasókkal. A receptes kötet készítése közben fogalmazódott meg bennem, mi lenne, ha Karcagnak is lenne bonbonja. Szabó Istvánt harminc éve ismerem, tudtam, bátran fordulhatok hozzá az ötletem, a ferdinándos bonbon megvalósítása kapcsán. Bevallom, először jót kacagott, mondván: „Erzsók, ez nekem soha nem jutott volna eszembe, viszont olyan kihívás, amit muszáj megvalósítanom”. De az is kiderült, nem ismeri a Ferdinándot – fűzi hozzá.

Kálmán Éva, a kunmadarasi Ferdinánd Bisztróban megmutatta neki a tekercs sütését, aztán indult a kísérletezgetés. Daróczi Erzsébet azonban kikötötte, hogy nem aromákkal előállított ferdinándos ízt szeretne, hanem azt, hogy a megsütött tészta kerüljön a bonbonba. Szabó István és Kálmán Éva egy év alatt kifejlesztette azt a technikát, amivel ez megoldhatóvá vált.

– Tudtam, hogy Pista nem ismer lehetetlent, de akkor még az anyósomon, férjemen, valamint dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztoson kívül mást nem avattam be. Ők voltak az első próbakóstolók, majd tapasztalataik alapján készült el a végleges verzió – árulja el lapunk újságírója. – Már csak egy szép díszdobozt keresek az „Egy csepp Karcag” ferdinándos bonbonomhoz, és az édesség készítését a helyi értéktárba is szeretném beajánlani, a Ferdinánd receptje mellé. A megvalósult álmomat júniusban a Karcagi Birkafőző Fesztiválon már mások is megkóstolhatják. Persze Szabó István már az újabb feladatot is megkapta tőlem: ez pedig a karcagi birkapörkölt ízű bonbon.

