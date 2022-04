A Tavaszköszöntő kézimunka-kiállításon több mint száz alkotást mutattak be a művelődési házban. Szvobodáné Biró Ildikó, az intézmény vezetője kifejtette, fontosnak tartják, hogy a településen lakók láthassák, mennyi ügyes kezű ember él a környezetükben. A kötött, horgolt, azsúrozott, richelieu-terítők mellett hímzett párnák, kötények, mellény, blúzok is sorakoztak, a tárgyak között egy százhúsz éves hímzett terítő is helyet kapott.