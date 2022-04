Azt tapasztaljuk, hogy egyre többen érdeklődnek hétvégi házak felől, bár a jó elhelyezkedésű vízparti nyaralókra folyamatosan van kereslet – számolt be róla Sarkadi Nikoletta szolnoki ingatlanértékesítő.

– A támogatásoknak köszönhetően most megengedhetik maguknak az emberek a vásárlást. Például a tetszőlegesen felhasználható babaváró hitelből is meg lehet venni egy kisebb vízparti ingatlant, ezzel élnek is sokan, főleg, ha a lakhatásuk már megoldott. Szolnokon az Alcsiszigeti Holt-Tisza partján keresettek nagyon az ingatlanok. Legutóbb is két nap alatt hat érdeklődőnek meg tudtam volna mutatni egy házat, de addig nem is jutottunk el, mikor az irányárnál valamivel magasabb ajánlatot tudtam közvetíteni az eladóknak. Itt is egy fiatal pár lesz a vevő. Nagyon ki kell fogni itt egy jó hétvégi házat, mivel sokszor csak pár napig vannak kint a piacon ezek az ingatlanok, és már gazdára is találnak – mutatott rá az értékesítő.

Nikolettától azt is megtudtuk, hogy nemcsak a szolnoki Holt-Tisza, hanem Nagyrév, Tiszainoka, Tiszajenő térségében is népszerűek a hétvégi házak, vonzó az élő Tisza közelsége, sőt, a Körös-parti nyaralók iránt is van érdeklődés például Szelevényen vagy Kunszentmárton közelében. Az árakban persze vannak eltérések, nem mindegy, hogy az a nyaraló hol helyezkedik el, mennyire frekventált környezetről van szó, milyen az adott hely megközelíthetősége, az odavezető utak minősége, valamint a telek közművesítettsége, a ház állapota.

Egyszerű szabadidős tevékenységhez az ezer négyzetméternél kisebb telken fekvő házikók is tökéletesen megfelelnek.

Ugyanakkor a méretet tekintve az ezer–ezerötszáz négyzetméteres telken álló kis faházak vagy kőépületek a legkelendőbbek, ár-érték arányban ezekhez lehet hozzájutni a legkedvezőbb áron. Az e fölötti méretűeknek már kisebb a célközönsége.

Igen széles skálán mozognak az árak

Ha szemezgetünk az Ingatlan­bazar.hu kínálatából, láthatjuk, hogy igen nagy árkülönbségekkel kínálnak nyaralót megyénkben. Tiszaföldváron például már 3,5 millió forintért is lehet venni 26 négyzetméteres egyszobás, téglaépítésű, gázfűtéses nyaralót. Tószegen horgásztóhoz közel kétszobás, 60 négyzetméteres nyaralót nyolcszáz négyzetméteres portával 8,2 millió forintért kínálnak.

A szolnoki Holt-Tiszánál 555 négyzetméteres telken álló vályogházat 19 millióért vehetünk, de szintén a Holt-Tisza mellett 280 négyzetméteres portán 49 négyzetméteres könnyűszerkezetes nyaralót 24,8 millióért is hirdetnek. Cserkeszőlőn viszont még mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, ha meg akarjuk venni a 98 négyzetméteres, két apartmanná alakított házat, mely jelenleg is vendégházként üzemel: ezért 43 millió forintot kérnek.