– Egyesületünk fontos feladatának tartja a francia nyelv és kultúra népszerűsítését, támogatását az iskolások és a felnőttek körében egyaránt. Az egyik legsikeresebb rendezvényünk a középiskolásoknak meghirdetett Verssel és dallal határok nélkül elnevezésű verseny, melyre évről évre lelkes franciatanárok készítik fel a diákokat. Így volt ez most is, immár tizedik alkalommal, amikor negyven fiatal mutatkozott be francia versekkel, dalokkal, sanzonokkal, csoportos jelenetekkel, dramatizált részletekkel – számolt be röviden az eseményről Bali István.

A Jászkun-Picard Magyar–Francia Baráti Körök Egyesülete elnöke hozzátette: a versenyt a Frankofón Fesztivál keretében rendezik meg, a frankofónia, vagyis a franciául beszélő és a francia kultúrát ápoló emberek közösségének nemzetközi ünnepnapja jegyében.

Az egyesület a szolnoki Europe Directtel közösen szervezte az eseményt.

A frankofón ünnep résztvevői az Auguste Escoffier Tanítványai gasztronómiai lovagrend jóvoltából a francia ízeket is megkóstolhatták és kortyolhattak a rajnai vagy a bergeraci nedűkből is. Jakobicz Józsefné és a Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola cukrásztanulói finom süteményekkel, Kolozsvári András francia borkülönlegességekkel, a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány pedig francia népi játékokkal színesítette a programot.

Az esemény résztvevőit levélben köszöntötte Pascale Andréani, Franciaország ­magyarországi nagykövete, aki hangsúlyozta: a szolnoki rendezvény a Frankofón Fesztiválok egyik kiemelt magyarországi eseményének számít. Megköszönte az egyesület tagjainak támogatását a francia–magyar barátság előmozdításában.

– A színvonalas verseny első helyezettje a Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági Két Tanítási Nyelvű Technikum csapata lett. Franciául előadott műsorukkal, dalokkal, versekkel próbálták aktualizálni a mai, önző világot. Arról szólt a bemutatójuk, hogy a magány nem egyenlő az egyedülálló fogalommal, a magányhoz kell egy adag önzőség és középszerűség. Aki hosszan önző és középszerű, egy idő után magányosan fogja érezni magát. Erre van gyógyír, a szeretet, mellyel társul a barátság és a szerelem. Egy cseppnyi szeretet bárki esetében orvosolni tudja a magányt. Nagyon tanulságos volt a műsoruk, melyre Zombori József és Arany-Kató Eszter felkészítő tanáraik segítségével készültek.

A francia dalok versenyében Budai Dóra, a szolnoki Tiszaparti Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, versmondásban pedig Türmer Zsófia, a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulója bizonyult a legjobbnak

– ismertette az eredményeket Bali István.