Rendhagyó módon ünnepelték az idei madarak és fák napját. A könyvtár szervezésében az intézmény előtti játszótéren előadással egybekötött kerítéskiállítással várták az érdeklődőket.

A település vonzáskörzetét – nem utolsósorban a Tisza ártéri erdeinek köszönhetően – említésre méltó madárvilág népesíti be, amit érdemes megismertetni a gyerekekkel.

– Márkusné Fekete Katalin helyi természetfotós előszeretettel örökíti meg látványos felvételeken a környék szárnyasait. Innen eredt az ötlet – árulta el Balaton Mária könyvtárvezető, hogy a madarak és fák napjáról miért ilyen formában emlékeztek meg.

A kiállítás színteréül a bibliotéka előtti játszótér kerítését választották, mivel nagyon sokan megfordulnak ott egy átlagos hétköznap során.

A szomszédban lévő óvodába, iskolába érkező gyerekek már reggel betérnek egy kis játékra, majd aztán hazafelé menet, a legkisebbeket pedig a szüleik kísérik el, ami garanciát jelent arra, hogy legyen közönsége a tárlatnak. A képek önmagukért beszélnek, de hogy az ifjú nézők ne csak a madarak kinézetéről, de életformájukról is minél többet megtudjanak, e jeles napon az óvodásokat és 1–5. osztályosakat műsorral is megörvendeztették.

A szervezők Fehér Gábort, a Tiszasüly Szőke Tisza Vadásztársaság hivatásos vadászát kérték fel előadónak, aki már korábbi beszélgetések kapcsán is bizonyította, hogy érdekfeszítően tud beszélni és hasznos információkat átadni az állatokról. A mostani előadásra is alaposan felkészült a vadászható madarak mellett az egyéb énekes madarak sajátosságaiból is.