Az ország számos pontjáról érkeztek autó és motor tulajdonosok Karcagra, az I. Veterán Járműtalálkozóra, hogy megmutassák féltve őrzött és nagy becsben tartott régi jármű ritkaságaikat. Az érdeklődők nagy örömére több autót belülről is meg lehetett nézni. Sokan fotózkodtak a rendőr autók mellett, köztük a filmekben is többször szerepelt Moszkviccsal, mely a karcagi Vinis Zsolt tulajdonában van, de volt itt több katonai jármű, Zuk, Wartburg, Trabant és egy 1929-es Citroen is, valamint motorkerékpárokat is láthattak az érdeklődők.