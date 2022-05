Fontos, hogy tavasszal, nyár elején, még a rendszeres használat előtt átnézzük kerékpárunkat. A cél, hogy közúti közlekedésre alkalmas legyen a kétkerekű. Molnár Péter, a Tisza-tavi Kerékpáros Centrum vezetője abban is segített, mik a legfontosabb szempontok.

Ahhoz, hogy részt tudjunk venni a közlekedésben, az első és a hátsó világításnak is megfelelőnek kell lennie. De ügyelni kell arra is, hogy a keréknyomás alkalmas legyen, így elkerülhető a defekt. A hajtóművet és a láncot is érdemes kellőképpen beolajozni

– sorolta az alapvető lépéseket.

Ezeket a műveleteket a kerékpárosok akár otthon is el tudják végezni, hosszabb állás után viszont az alapos karbantartás szakemberre bízandó, a korrózió ugyanis nagy ellenség.

– Átvizsgáljuk a kerékcsapágyakat a megfelelő zsírozás miatt, ellenőrizzük a fékbetéteket, hiszen a kopásból eredő fékhatás-kimaradás veszélyforrásnak tekinthető. A váltó beállítása is fontos – emelte ki.

A kerékpárcentrum szervize már két hónapja gőzerővel működik. A felkészítés kapcsán érdemes minél hamarabb bejelentkezni, hiszen hetekre tudnak időpontot adni. Új kétkerekűekre is van kereslet.

A Giro d’Italia és a Tour de Hongrie versenyek hatására az utóbbi időben sok nézőből lett kerékpáros, a városi típusok mellett a megméretésekre alkalmas fajtából is egyre többet adnak el.

– Tavaly, részben a járvány hatása miatt is, meglehetősen sok kerékpár talált nálunk gazdára, idén változó a szezon. Jól indult, de a háború és annak gazdasági hatásai miatt csökkent a vásárlási kedv – számolt be tapasztalatairól.

A megfelelő típus kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy mire használja majd a kerékpáros. Hosszabb túrák esetén a trekking javasolt, míg terepre inkább a mountain bike való, az országútiak ugyancsak inkább sportcélokat szolgálnak.

– Mindenki megtalálja nálunk a keresett darabot, speciális igény esetén is alig néhány hetet kell várni. Az elektromos kerékpárok és motorkerékpárok igen népszerűek, vásárlásához százezer forint állami támogatást lehet igényelni, sok vevő él is a lehetőséggel, minden hónapban öt-hat darabot adunk el – mondta.

Az üzletvezető tapasztalatai szerint leginkább a harminc év felettiek választanak elektromos rásegítéses típust, közülük akadnak, akiknek korlátozott a mozgásterük, a másik csoport viszont a hosszabb túrák miatt dönt emellett. Ők egy nap több száz kilométer tekernek.

A fiatalok főleg a sportos fajtákat keresik, neon vagy egyéb feltűnő színekben

– foglalta össze a trendekről Molnár Péter.