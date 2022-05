Most tavasszal is ültettek konyhakerti növényeket a közfoglalkoztatottak a helyi munkaprogramban. Idén hagymát, zöldborsót, paprikát, paradicsomot nevelnek, melyek már ki is keltek. Az önkormányzati földek egy részét pedig búzával vetették be. A programban nevelt galambok is szaporodnak, már sikeresen túl is adtak néhány fiatal egyeden. Szarvasmarhából jelenleg tizennyolcat tartanak, az istálló körül pedig jelenleg is épül a karám.