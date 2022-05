Megbecsüli a szakmatanulásban élen járó fiatalokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Csütörtöki ünnepségükön elismerésüket fejezték ki a Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen döntőbe jutott diákoknak és felkészítőiknek.

A kamara szolnoki székhelyén megtartott rendezvényen dr. Sziráki András elnök köszöntötte a meghívottakat. Elhangzott, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008-tól szervezi meg a szakmák tanulmányi versenyét. Az első évben 15, míg az idén már 65 szakmában mérhették össze tudásukat a tanulók. A verseny célkitűzése a gyakorlatigényes fizikai szakmák társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, a szakmunkás pályamodell bemutatása és népszerűsítése.

Idén megyénkben 36 szakmában neveztek a tanulók, 335-en írták meg a területi előválogató feladatait a helyi kamaránál. Közülük 16 diák jutott tovább a következő megmérettetésre. Végül 6 megyei tanuló jutott be a XV. Szakma Sztár Fesztiválra, ahol hárman dobogóra is állhattak.

A hírportálunkon korábban már bemutatott Császi Sándor, a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum diákja a több szakmát átölelő Ipar 4.0 versenyben győzedelmeskedett. Felkészítő tanára Nagy Zsolt volt.

Kosaras Attila Zoltán, a vasútforgalmi szolgálattevő szakmában végzett az élen. A Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum tanulóját Szuróczki-Sztrunga Zsanett készítette fel. Attila gyerekkorától vonzódott a vasúthoz, az újszászi iskolában töltött öt év alatt körvonalazódott igazán, hogy mivel is szeretne e területen foglalkozni. Azért lett vasútforgalmi szolgálattevő és nem például mozdonyvezető, mert rajong a forgalom lebonyolításáért, nagyon szeret szervezni és irányítani.

Erősáramú elektrotechnikusként harmadik helyezett lett Alvári Kristóf Ottó, a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium diákja; felkészítője Ocskó-Sós Antal. A fiatalembernek az tetszett meg e szakmában, hogy itt tud tervezni és építeni, élvezi, amikor összerak egy vezérlést és az működik is. A középiskolában, ahol apja is tanított, ismerte és szerette meg a szakmát. Terve, hogy villamosmérnöki diplomát is szerez.

Brindzik Bettina, a Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolából a cukrászversenyzők között küzdötte fel magát a 4. helyig, őt Jegesi Jácint készítette fel. Pályaválasztása hirtelen ötlet volt, de megkedvelte a szakmát, mivel itt kiélheti kreativitását.

A Karcagi SZC Varró István Technikum Szakképző Iskola és Kollégium diákja, Perla István Kristóf szintén negyedik helyezést ért el festő, mázoló, tapétázó szakmában, Kovács Sándor felkészítésével. Egy házfelújításnál keltette fel érdeklődését e munka, nagybátyja festő, ő mutatta meg neki a szakma szépségeit. Szeretne érettségit tenni, majd munkában kamatoztatni tudását.

Lendvai Szabolcs magasépítő technikus, a Szolnok SZC Pálfy-Vízügyi Technikumból pedig szakmájában ötödik lett. Angi Tamara Veronika segítette a felkészülését. Szabolcsot az építészetben rejlő kreativitás vonzotta gyerekkorától e pályára, a végső lökést egy megtekintett építkezés adta meg hozzá. A későbbiekben továbbtanuláson is gondolkodik.