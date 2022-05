A Fidesz-KDNP megyénk választókerületeiben régi és új jelöltet is indított, emiatt a közvélemény-kutatások, de a különböző pártok előrejelzései is bizonytalanságokat mutattak az eredményeket illetően. Mi dönthetett a javukra április 3-án az egyes szavazófülkékben, ezt boncolgattuk a Fidesz megyei elnökével.

– A Fidesz és a KDNP pártszövetség soha nem tért le arról az útról, melyet sok-sok évvel ezelőtt kijelölt magának és meghirdetett a szimpatizánsai, választói számára. A keresztény-konzervatív értékekért való kiállás a prioritás, mely szemlélet egyértelműen fogalmazza meg az Istenben, családban és munkában való hitet, a múltunk és elődeink értékes örökségeinek ápolását, továbbadását.

A baloldali és liberális mozgalmakkal szemben mi nem országban, hanem nemzetben gondolkozunk, ezért az ellenoldal nem is értheti meg a szándékainkat.

– Mi az összefogást nem pártalapon, hanem honfitárs vonatkozásban értelmezzük. Ezért is kapnak érdemtelen bírálatokat a határon túli magyarokért is tenni akaró elképzeléseink. Az efféle támadások azonban bennünket inkább tovább erősítenek lelkileg – hangoztatta Szalay Ferenc.

– Nekünk a családról és a munkáról is szögesen eltérő gondolataink vannak, mint a balliberális oldalnak. Számunkra a család intézménye gyermekeket vállaló anyából és apából, a családjukat segítő nagyszülőkből, illetve a mintául szolgáló szorgos-dolgos, munkát vállaló emberekből áll. A mi kormányzatunknak az a vállalása és abban van felelőssége, hogy ezen értékeket támogatva haladjon előre. A mi mindenkori képviselőjelöltjeink is ekképp gondolkoznak, és a választópolgárok nagyon jól tudják, hogyha rájuk, ránk szavaznak, mire is számíthatnak. Számunkra a béke és a biztonság alaptétel – szögezte le a megyei elnök.

– A választás előtt a megye legerősebb bástyájának a Kunságot tartottuk, elvárásunkban nem kellett csalódnunk, F. Kovács Sándor elsöprő sikeréhez nem fért semmi kétség. A Jászságban is bíztunk, ott Pócs János váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A Tiszazugban új jelöltet indítottunk. Azzal tisztában voltunk, hogy Herczeg Zsolt egyéb területen is bebizonyította már rátermettségét, építhetett az emberekkel való kiváló kölcsönös bizalmi kapcsolatára. Az irányába történő optimizmusunk abban állt, hogy eddigi eredményes munkája a politikai karrierje továbblépésében is segíti. Hát jócskán segítette. Végül, de nem utolsósorban Szolnok térségét elemezzük! Dr. Kállai Mária óriási ellenszélben indult, hiszen az ellenzék ebben a megyei kerületben érezte azt, hogy talán nyerhet.

Az ellenoldal kampánya ezért nem is a saját programjaira irányult, amelyről egyébiránt országos kitekintésben sem tudtunk meg semmit azon kívül, hogy Magyarországot a szomszédunkban zajló háborúba akarja belesodorni. Hanem szinte kizárólag arra koncentrált, hogy médiamunkásai a kifejezetten erre a célra létrehozott közösségi oldalakon keresztül személyében, nőiességében és minden egyéb téren megalázza a képviselőt.

– Dr. Kállai Mária rendkívüli személyiségjegyeit érzékelteti, hogy a nemtelen pocskondiázásokra, gyalázkodásokra nem reagált vagy nem abban a hangnemben válaszolt, mint a névtelen támadások hangvétele volt. És kitartóan végezte tovább a munkáját, járta a területét, egyeztetett a fejlesztésekről a települések vezetőivel és elbeszélgetett a lakosokkal a felmerülő és megoldandó problémáikról. Nagyon hálásak vagyunk neki, hogy az említett teherrel a vállán nem hátrált meg honanyai kötelezettségei elől – foglalta össze a kampányidőszakot az elnök.

– Bármennyire is azt gondolták az ellenoldal politikusai, hogy a választópolgárok többsége nem tájékozott, esetleg oktalan, netán félrevezethető, az április 3-ai voksnapon kiderült, hogy hazugságokkal, árokásással, háborús fenyegetettséggel, hataloméhséggel, továbbá a fősodratú, idegen érdekek mentén működő hazai és nemzetközi médiumok, álcivil szervezetek, alapítványok, ngo-k és a globális balliberális ideológiát magukénak valló uralmi cégcsoportok támogatása ellenére sem téveszthetőek meg az értelmes, felelősséggel szavazó emberek. Hogy milyen jövőképet vizionál a megyére, illetve a szolnoki kistérségre vonatkozóan a következő ciklusban, arra Szalay Ferenc a következőképpen reagált.

Mint említettem, az utat, amelyen most is járunk, régen kijelöltük. Nincs titokzatosság, nincsenek légből kapott ábrándok. Ehelyett megfontolt fejlesztési programok, pontos tervek, előrehaladott előkészületek vannak.

– Mindezek mellé jelentős kormányzati intézkedések és támogatások, illetve olyan képviselői erő és felkészült szakembergárda dolgozik a háttérben, amely biztosíték a térség további fejlődésére. Ismeretes, hogy a szomszédunkban heves harcok folynak, települések dőlnek romba, emberek halnak meg. Még a világjárványt sem hagytuk magunk mögött, amit szintén az Orbán-kabinetnek köszönhetően, sem az ország gazdasága, sem a nemzeti összetartás nem sínylett meg. A háborúhoz nekünk egyébként semmi közünk. Humanitárius szempontból azonban mégiscsak van, ezért mindent megteszünk a háború mihamarabbi befejezése és a megbékélés érdekében, a menekültek, köztük a kárpátaljai magyarok megsegítéséért.

– Olyan történelmi időket élünk, amelyben szükség van a családi szeretetre, a hasznos munkáskezekre, a jó döntésekre és sokunknak a Jóisten megértésére, megsegítésére. Ismét az előremenekülés az utunk. Nem bonthatjuk le azokat az értékeket, melyeket eddig közösen, sikerrel megteremtettünk. A feladatunk a térség további fejlesztése és a lakosság életkörülményeinek további javítása. Képviselőink a Parlamentben ezekért a célokért dolgoznak, hiszen erre kaptak jelentős többségi felhatalmazást a választópolgároktól – emelte ki Szalay Ferenc.