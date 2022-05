Új halőri gépjárművel gazdagodott nemrég a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének járműállománya. A Suzuki Jimmy típusú terepjárót a szervezet a MOHOSZ márciusi, Budapesten megtartott rendezvényén vehette át.

Donkó Péter szövetségi titkár elmondta, a MOHOSZ közfeladatot ellátó szervezet, és egyik célkitűzése, hogy egységes horgászszervezeti gép- és eszközflottát alakítson ki, ilyen például a halőrzést támogató eszközök is.

A járműhöz a szövetség ötvenszázalékos támogatással jutott hozzá, a másik ötven százalékot önerőből kellett biztosítania.

A szervezet rendelkezik három Toyota és egy Suzuki Vitara gépkocsival is. Az új autóval most bővült a gépjárműpark, és azért is nagy hasznát veszik, mert megkönnyíti a közlekedést ott, ahol nincsenek hagyományos utak.

A halőrzési feladatok során pedig munkatársaiknak a legkülönfélébb terepviszonyokon kell átküzdeniük magukat, és nagy területet járnak be a Tisza-tótól kezdve a folyó mentén, a szövetség által hasznosított csatornákig.