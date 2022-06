A családok már az újszülött érkezése előtt kiválasztják a színben és funkciójában legalkalmasabbnak vélt babakocsit.

Van azonban néhány szempont, amit a döntés előtt figyelembe kell venni.

A kényelem mellett a legfontosabb, hogy milyen terepen fogja használni a család az új közlekedési eszközt. A háromkerekű, futáshoz is alkalmas darabok mellett akadnak nagy kerekű, nehezebben járható utakra alkalmas, de apróbb, a tömegközlekedési eszközökön is kényelmesen használható változatok is.

Elég sok boltot végigjártunk, ahol lehetett, ki is próbáltuk, mennyire nehéz tolni a kiszemelt „járgányt”

– mondta Harmat Lívia, akinek már csak alig egy hónapja van hátra a gyermeke születéséig.

Szeretném, ha a kislányunknak is kényelmes lenne, így a tágasabbakat keressük, nézegetjük. Viszont jó, ha át tudjuk alakítani sportbabakocsivá, tovább használható, és ahogy tapasztaltuk, olcsóbb is

– vázolta érveit.

Manapság többen döntenek azon fajták mellett, amiknél a babahordozó, a mózes és a sportkocsi rész külön pattintható a vázra, ezek ugyanis jellemzően kevesebb helyet foglalnak, az utazáshoz praktikusan bepakolhatóak az autó csomagtartójába. Az újdonsült szülők szívesen választanak világos, akár hófehér színűt, népszerűek a piros és a kék, illetve az uniszex, barnás árnyalatok is.