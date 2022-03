Már teljes pompájában áll az óvoda udvarának eddig nem használt terültén felépített minibölcsőde Tiszapüspökiben. Az épület több szempontból is különleges. Falaiba színes műanyag golyókat építettek, kerek ablakaival, ívelt formáival igazi mesevilágot idéz.



Mivel településünk lakosságának 24 százaléka 18 év alatti, nagyon fontos számunkra ez a beruházás. Ráadásul Tiszapüspökinek eddig még soha nem volt bölcsődéje. Ezzel az intézménnyel azt szeretnénk lehetővé tenni, hogy az édesanyák – amennyiben ezt szeretnék – minél hamarabb vissza tudjanak térni a munka világába – indokolta Bander József polgármester, miért nyújtott be támogatási kérelmet az önkormányzat minibölcsőde építésére.

A pályázat sikeres volt, Tiszapüspöki közel 190 millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon erre a célra. A maximum 14 férőhelyes minibölcsődét egy 25 méter hosszú folyosó köti össze az óvodával. A tágas, napfényes foglalkoztató szobához egy nagyobb terasz kapcsolódik, amit mozgatható árnyékolóval láttak el. Az épületben a foglalkoztató mellett mosdóhelyiség, valamint tálaló, babakocsi-tároló, iroda, raktár, nevelői szoba, valamint egy öltöző is helyet kapott.



Az épületgépészettel összefüggő eszközök, berendezések egy külön kinti helyiségben találhatóak. Az udvar kialakí­tása jelenleg még folyamatban van, a tereprendezés után korszerű kinti játékokkal szerelik majd fel. Az önkormányzat ugyanis udvari játékok beszerzésére is pályázott a Magyar Falu Programon, két és fél millió forint értékben.

Biztonságos eszközökkel szerelték fel az intézményt



Az építkezés során számos fontos szempontot is figyelembe vettek a tervezők, kivitelezők.

Az épület teljesen akadálymentes. Emellett a beruházás során az energiahatékonysági szempontok is érvényesültek, ugyanis a bölcsőde tetejére napelemeket telepítettek. Az elnyert pályázati forrásból a bölcsőde alapvető és biztonságos működéséhez szükséges eszközöket is sikerült beszerezünk – tájékoztatta lapunkat Bander József, a település polgármestere. Hozzátette, a beruházás részeként egy körülbelül húsz férőhelyes parkolót is kialakítottak az intézmények mellett az óvodai és bölcsődei dolgozók, valamint a szülők számára.





Az intézményben egy óvodapedagógus, illetve egy segítő gondozza majd a gyermekeket, emellett egy gondnokot és egy takarítót is alkalmaznak. A bölcsőde a tervek szerint szeptembertől várja a kétezer lelkes település legkisebbjeit.