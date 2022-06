A napokban a városi kincsek közé került a Tisza Szálló emblematikus süteménykollekciója (Tisza mambó, Tisza frutti, Tisza krémes, sült fagylalt), illetve az Alcsi-Holt-Tisza. Előbbi az agrár- és élelmiszer-gazdaság, utóbbi pedig a természeti környezet kategóriában lett szolnoki érték.

Mint arról lapunk érdeklődésére dr. Horváth László, a Szolnoki Értéktár Bizottság elnöke elmondta, még május végén a Damjanich János Múzeumban ülésezett a grémium. A bizottság eddigi nyolcfős tagsága ez évtől tízre bővült, miután a testületbe beválasztották Verebes Györgyöt, a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetőjét és Rónyai Lászlót, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatóját.

A Tisza Szálló emblematikus süteménykollekciójának beajánlásakor hat legendás, kifejezetten a hotel cukrászatához köthető édesipari termék szerepelt a „csomagban” – ezek történetét hírportálunkon is megírtuk a közelmúltban. Ezen desszertek mindegyike az egykoron patinás Tisza Szálló legendás cukrászműhelyében készült. Egyfelől Horváth András cukrászmester, majd utódja, Kovács Gábor mestercukrász keze munkáját dicsérve.

Hosszas egyeztetés után a bizottság tagjai úgy határoztak, hogy a hat édességből négyet (Tisza mambó, Tisza frutti, Tisza krémes, sült fagylalt) emelnek be a Szolnoki Értéktárba, míg a hamburgi szelet, valamint a szálló Tisza-parti oldalán árusított hajdani fagylaltkülönlegességek egyelőre nem kerülnek be a városi „kincstárba”.

Aki azonban élénken érdeklődik a hat felterjesztett sütemény minőségéről, azok az említett termékeket ma már nem a Tisza Szállóban, hanem a Black Cat Caféban, az egykori Kádár, majd Tünde cukrászdában találja meg.

Kovács Gábor mestercukrász tavasszal a Tünde cukrászdában készítette el az értéktárba került süteményeket, köztük a Tisza fruttit Fotó: Mészáros János

A másik elismerésre méltó elem, amelyet a Szolnoki Értéktár Bizottság ugyancsak egyhangú döntéssel választott be a helyi értékek közé, az a szolnoki Alcsi-Holt-Tisza.

Az ajánlások a holtág sokszínűségét, hasznának sokoldalúságát emelték ki. Az 1840-es években indult tiszai szabályozás egyik része volt a folyó szolnoki szakaszának „kiegyenesítése”. A vezérárkot százhatvanöt évvel ezelőtt, 1857-ben ásták ki, míg az Alcsi-Holt-Tisza leválasztása az élő folyótól száztizenöt éve, 1907-ben történt meg. A holtágat hajdanán öntözésre hasznosították. Manapság Szolnok és a környező települések tartalék vízbázisa, ezáltal a térség ivóvíz-ellátását biztosítja. Ezenkívül csodás természeti környezet, nyugodt pihenőhely, de elismert horgászterület is, mely hazai és nemzetközi horgászversenyeknek helyszíne. Régóta hazánk egyik legideálisabb kajak-kenu pályája is, melyen szintén rendeznek hazai és nemzetközi versenyeket. Dr. Horváth László elnök arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a Szolnoki Értéktár a két új elem beemelésével immáron nyolc kategóriában ötvenhárom kincset rejt magában.