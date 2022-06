Sokan örömmel fogadták és előszeretettel használják az elektromos rollereket, a városban azonban olyanok is akadnak, akik inkább bosszankodva szemlélik az utcákon szerteszét parkoló, olykor árokpartra borulva árválkodó járműveket. A városban járva valóban mindenfelé lehet ezekkel a járgányokkal találkozni. A közösségi oldalt elárasztották az itt-ott eldobált (vagy éppen csak eldőlt), a járda közepén leállított rollerekről készült képek, de olyan fotót is láthattunk már, miszerint egy kukában parkol egy eszköz. Számos kérdés is felmerült a járművekkel kapcsolatban, melyeket egyébként egy egyszerű mobilalkalmazás letöltése után vehetik használatba a tizennyolc év feletti, megfelelő KRESZ-tudással rendelkezők.