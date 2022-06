Mindig is fontos volt számomra az adalék- és színezőanyag-mentes édesség készítése

– kezdte Szabó István mestercukrász, miután beinvitált műhelyébe.

– Amikor a Tisza-tóról beszélünk, a legtöbbünknek a természet és a víz jut eszébe, úgy vélem, vállalkozóként is ezeket az értékeket kell erősítenem. Így a természetben fellelhető növényekből nyerem ki a cukortartalmat, mellyel édesítem készítményeimet. Azonban olyan is előfordul, hogy ez az adott növény tulajdonságai miatt nem megvalósítható, ilyenkor mézzel „fűszerezem” a terméket – tette hozzá a mestercukrász, aki idén különböző ízesítésű, mindenmentes szörpökkel és lekvárokkal készült, illetve bővíteni kívánja az „Egy csepp” elnevezésű bonbonkínálatát is.

Több település is igényt tart ugyanis az adott helységre jellemző növényekből készített csokoládékra – még határon túli települések is „kopogtattak” nála.

A formákba töltött, különböző ízesítésű folyékony csokoládé gyorsan megszilárdul, és már lehet is kóstolni az ínycsiklandó végeredményt Fotó: Nagy Balázs

Mindez játék az ízekkel

– fejtette ki István.

– Nagyon sok türelemmel jár egy-egy település jellemző gyümölcséből, vagy épp növényéből előállítani a megfelelő bonbont. Eddig mindössze tizenhat „Egy csepp” bonbont sikerült létrehozni. Ezekből azonban már határon túli települések is részesültek, mint például az erdélyi Backamadaras. A település több mint tíz éve testvérvárosi kapcsolatban áll Abádszalókkal, ezért készítettem el a helyi szőlővel ízesített borzselés Egy csepp Backamadaras bonbont. A legtöbb csokoládém természetesen még mindig Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez köthető, jelenleg is egy megyei, pontosabban kunhegyesi variáción dolgozom. Ez a helyi ablakos kalács, illetve fánk felhasználásával, kísérletezéséből fog létrejönni – tette hozzá Szabó István, aki a bonbonkészítés folyamatát is megmutatta ottjártunkkor.