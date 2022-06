Lassan minden készen áll, hogy megnyissa kapuit a szabadstrand. Mindez június 18-án délelőtt 10 órakor történik meg, szombattól várja a fürdőzni vágyókat a csodás Tisza és Tisza-part.

A nyitással kapcsolatban tartott pénteki tájékoztatón Szalay Ferenc kiemelte, hogy 2019 óta nem volt ilyen kedvező a vízállás, igazi plázs alakult ki a Tisza mellett.

A hely tehát adott, a megfelelő szolgáltatások rendelkezésre állnak, öltözők, zuhanyzók rendben üzemelnek, a büfé is működik majd és a biztonság is garantált

– sorolta a polgármester.

Hozzátette: a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. szakemberi által évről-évre szebb, jobb a szolnoki szabadstrand.

– Igyekszünk minden évben a már megszokott kiváló színvonalat biztosítani a vendégeknek – emelte ki ezzel kapcsolatban Lits László.

A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője rámutatott, hogy bár a a vízimentők a partról és a vízről is figyelik a fürdőzőket, az önfeledt strandolás érdekében maguknak is figyelniük kell, hogy ne legyen probléma, ne történjen baj. Fontos, hogy figyeljünk egymásra is – tette hozzá Lits László, aki kiemelte, hogy a kutyával érkezőket idén is a 200 méterrel arrébb található kutyás strand várja.

A szolnoki szabadstrandnál a vízminőség kiváló, a vízhőfok jelenleg 20-21 fok, ami valószínűleg természetesen melegszik a nyár folyamán.