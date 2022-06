– A korábban kiépített vizesblokkokat megnyitjuk, és használhatóak lesznek, az önkormányzat gondoskodik majd a tisztán tartásáról, illetve a szemétszállításról is. A bevizsgálást követően az ivóvíz is biztosított lesz, valamint a konténeröltözők mellett négy darab kültéri öltöző is a strandolók rendelkezésére áll majd. Miután a vállalkozó megszerzi a szükséges működési engedélyeket, június közepétől idén már büfé is üzemelhet a strand területén – sorolta a szolgáltatásokat a településvezető.

Hozzátette: két, korláttal ellátott lejáró biztosítja majd a biztonságos le- és feljutást a vízhez. A Szolnok felőli, korlát mögötti húsz-harminc méternyi területet pedig kutyafürdetőnek jelölték ki.

Ha ilyen mértékű lesz a szárazság, és jól alakul a Tisza vízállása, akkor a szabadstrandunk egy százötven-kétszáz méteres homokos parttal optimális lesz a nyári fürdőzéshez

– fejezte ki reményét a polgármester.

Jó nyárban reménykednek, a szárazság segíthet a helyzeten

Mivel Tiszapüspöki szabad-strandja fokozottan védett természetvédelmi terület, közvetlenül a parton tilos a kémiai szúnyogirtás. Az üdülőövezetben viszont két gyérítésre engedélyt kapott az önkormányzat.

– Az elsőt a pünkösdi hosszú hétvége előtt végezzük el, ezt tizedikéig mindenképpen meg kell tennünk, mert utána kezdődik a kérészrajzás. A másikat a később kialakult helyzet függvényében vesszük igénybe. Ha nagy mértékben elszaporodnak a vérszívók, akkor további engedélyeztetéshez folyamodunk – mondta Bander József polgármester.

– Azt azonban tudnia kell mindenkinek, hogy a szúnyoggyérítés a strand területére nem vonatkozik, csak az üdülőövezetre kaptuk meg az engedélyt, a strandra nem. Így csak abban reménykedünk, hogy ebben idén nem lesz olyan szúnyoginvázió, mint az elmúlt években, hiszen nincs olyan sok pangóvíz a környéken, mint az elmúlt három évben tapasztalható volt – hangsúlyozta a településvezető.