Rövid idő alatt háromszor borult lángba egy örményesi terület

Csak idén már közel hatszáz szabadtéri tűzhöz riasztották megyénk tűzoltóit, ez a szám már most meghaladja a 2020- as, egész éves adatot. A sínek mentén is gyakori tűzeseteket a katasztrófavédelem és a MÁV szerint csaknem minden esetben emberi gondatlanság okozza, aszályos időben ugyanis egy eldobott cigarettacsikk, vagy akár üvegdarab is elindíthatja a pusztító folyamatot.

A vasúti sínek melletti tüzeket főleg emberi gondatlanság vagy szándékosság okozza Illusztrációfotó: MW

Óriási volt a tűz és a füst, a lángok pillanatok alatt terjedtek tovább, már házakat és autókat is veszélyeztettek – mesélte Török Tamás, Örményes polgármestere a legutóbbi, május végi tűzesetről. Akkor, ahogy korábban már máskor is, a sínek melletti terület gyulladt ki. A településvezető úgy véli, a tűzesetekhez a sínek környéki terület elhanyagoltsága is hozzájárult. – Hálás szívvel köszönjük a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság minden munkatársának, továbbá a Mezőtúri Hivatásos Tű­zoltó-parancsnokságnak, hogy gyorsan megérkeztek a helyszínre. A tűz továbbterjedésének megfékezésébe a lakosság és a helyi polgárőrség is bekapcsolódott, csak ennek az összefogásnak köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj – hangsúlyozta a polgármester. Az örményesi sínek mentén valóban nem ez az első szabadtéri tűzeset, erősítette meg információnkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. – Az elmúlt hónapban három szabadtéri tűz keletkezett az érintett vasúti pályaszakasz mentén. Ezen tűzesetekkel összefüggésben tűzvizsgálatra okot adó körülmény nem merült fel, ezért a tűz keletkezési körülményeit az igazgatóság nem vizsgálta – tájékoztatta hírportálunkat Németh Ádám szóvivő. Hozzátette, a szabadtéri tüzeknek kimondottan kedvez a csapadékszegény, meleg időjárás. – Kialakulásuk 99 százalékban emberi gondatlanságra, vagy akár szándékosságra vezethető vissza. A szabadtéri tüzek megelőzése érdekében a dohányosok ne dobják el az égő cigarettacsikket, mert a száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. Akár az üveg- és fémhulladék is képes a nap sugarait összegyűjtve tüzet okozni – figyelmeztetett a szóvivő. Kérdéseinkkel, miszerint a tűzesetekhez nagyban hozzájárul a sínek menti területek elhanyagolt állapota, megkerestük a Magyar Államvasutakat. A vasúttársaság szerint a sínek mentén rendszeresen irtják a gazt, a tüzeket szerintük is leginkább lakossági gondatlanság okozza. – A MÁV vágányhálózatán, országosan több mint hétezer-kétszáz kilométeren kell megszerveznünk a zöldterület karbantartását. Vasúttársaságunk rendszeresen irtja a hozzá tartozó területen a vágányok mentén a gazt, cserjéket, aljnövényzetet. A sínek mentén gyomirtóvonatokkal, az állomásokon kézi permetezéssel és kézi kaszálással végezzük a gyérítését. Legutóbb május tizenegyedikén végeztünk vegyszerest gyomirtást az említett vonalon. A telekhatáron túl lévő, de még a vasúthoz közeli, nem a MÁV kezelésében lévő elgazosodott területek karbantartása nem a vasúttársaság feladata – reagált a MÁV. Mint írták, a vasút vágányhálózata alapvetően nem tűzveszélyes, a területükön keletkező avartüzek többnyire az eldobott cigarettacsikk, vagy egyéb lakossági tevékenységek miatt keletkeznek. Megállapodást is kötöttek Munkavállalóink évente tűzvédelmi oktatásban részesülnek – jelezte hírportálunknak a MÁV. – A tűzesetek megelőzése, a gyors reagálás, tűzoltás érdekében kölcsönös együttműködési megállapodást kötöttünk az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal – mondták.

