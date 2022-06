Június 24-étől már 35 KISS teljesít szolgálatot a hazai vasútvonalakon, így a megrendelt 40 darabos flottából már csak öt szerelvényt vár a MÁV-START. Várhatóan december végéig ezek is megérkeznek a vasúttársasághoz – közölte a MÁV.

Az átvett járművek napi szinten közlekednek a Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Újszász-Szolnok, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon. Hétvégén a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza között egyes sebesvonatokban is KISS motorvonat jár.

A tavalyi siker után május 16-tól újra emeletes vonattal is elérhető a Balaton, hétvégente és ünnepnapokon a Dunakanyar és Fonyód közötti oda-vissza közlekedő Jégmadár expresszvonatban. A főszezoni menetrend életbelépésével, június 18-tól emellett további vonatokban állított be KISS-t a vasúttársaság.

Ezeken a járatokon 12 darab kerékpár is szállítható, de a nyári szezonban érdemes olyan vonatot választani, mint például a Tópart és a Balaton InterCity-ket, ahol nagyobb kerékpárkapacitású kocsik közlekednek. A zsúfoltság elkerülése miatt a KISS vonattal közlekedő járatokra kötelező helyjegyet váltani, ha kétkerekűvel utazik valaki, akkor kerékpár helyjegyet is. A jegyek megválthatók elővételben a pénztárakban, az automatáknál és az online felületeken is.

Hétvégente összesen öt viszonylaton közlekednek a déli partra, illetve onnan a modern emeletes motorvonatok. Teljesen új KISS járat a Vitorlás expressz, amely a Budapest-Újszász-Szolnok (120a) vonalról viszi az utasokat Szolnokról indulva Újszász, Nagykáta, Sülysáp, Maglód, Ecser érintésével a déli parton át Fonyódig és délután vissza.

Szolnokról a Napfürdő expresszben szintén KISS motorvonattal utazhatunk a 100a vonalon, Cegléd, Albertirsa és Monoron át Siófokra.

Az ugyancsak emeletes vonattal közlekedő Panoráma expressz Nyíregyházáról, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról, Szolnokról biztosít gyors eljutást Siófokra és vissza.

Vasárnap esténként Fonyódról indulva a déli partról szállítja haza az Budapestre utazókat az Esti csók nevű expresszvonat, ami Kelenföldön át Kőbánya-Kispestig közlekedik, versenyképes 2 órás menetidőt biztosítva.