Új szerrel gyarapodott a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoport Önkéntes Tűzoltóság eszközparkja. A legújabb szerzeménynek nagy hasznát veszik a műszaki mentések során, hatékonyan közreműködhetnek a viharkárok felszámolásánál is.

Az egyesület a Magyar Falu Program pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetően vásárolhatta meg az új szert, mellyel nem csak a rékasiak jártak jól, hiszen az önkéntes tűzoltók a környező településekre is átjárnak segíteni, akár tűzoltásról, akár egyéb történésről van szó, ahol számíthatnak a közreműködésükre.

A MAN típusú, teljesen felmálházott szert az ausztriai Sankt Gallen tűzoltóitól vásárolták meg. Az új gépjármű 270 lóerős motorral rendelkezik, amely egy automata váltón keresztül hajtja meg mind a négy kereket. A kocsi olyan speciális eszközökkel büszkélkedhet, mint például a hátulján található, öt tonna teherbírású daru, emelőkosárral. Továbbá található rajta egy 30 kW teljesítményű áramfejlesztő és egy hét tonna teherbírású csörlő is, még ugrópárnával is rendelkezik az eszköz. Baleseteknél, olajkáros eseményeknél is jól használható.

A Zagyvarékas mellett is elhaladó M4-es út átadása indokolta az új szer beszerzését

– számolt be róla Turi László elnök.

– Igaz, hogy ez tehermentesíti a régi 4-es utat, de itt a nagyobb sebességből adódóan komolyabb balesetek fordulhatnak elő. A megszaporodó viharkárok miatt is úgy éreztük, szükségünk van egy kimondottan műszaki mentésekhez használható szerre is. Korábban többször előfordult, hogy az Újszász–Szászberek közötti útszakaszon egy-egy baleset során az autók az árokban kötöttek ki, ilyenkor nagy hasznát vettük volna az emelőszerkezetnek, nagy teljesítményű csörlőnek. Idén is előfordult már több olyan vihar a környéken, ahol a károk helyreállításánál jól jött volna a daru az emelőkosárral. Ausztriában találtunk a célnak megfelelő autót, a Magyar Falu Program révén meg is tudtuk vásárolni. Igaz, hogy 1995-ös gyártású, de csak negyvenezer kilométert futott és teljesen jó állapotú. Nem sok ilyen autót találni a nemzetközi piacon sem – ecsetelte a szerzemény előnyeit Turi László.

Az egyesület tagjai Ausztriában kétnapos képzésen is részt vettek, ahol megismerkedtek a kocsi különböző eszközeinek használatával. Már csak egy garázs kellene a járműnek, ugyanis nagyobb méretéből adódóan nem tudják a meglévőben elhelyezni. Figyelik a pályázati lehetőségeket, bár jelenleg nincs e célnak megfelelő kiírás, így amit tudnak, saját maguk csinálnak meg.

Mindannyiunknak van munkahelye, ahol szintén helyt kell álli, így nem szerencsés, ha az építkezés a mentésre fordítható időnket veszi el. Az egyesületnek is nagy érvágás a garázsépítés költsége, így reméljük, találunk majd forrást

– mondta az elnök.

Repülőgép is segíti a munkájukat

A rékasi önkéntes tűzoltók már szép eszközállományt tudhatnak magukénak. Rendelkeznek tűzoltáshoz gyűrűs fecskendővel, terepjáróval, teherautóval, kvadokkal, sőt, még egy repülőgéppel is, amit Surjányban tárolnak. A műszaki mentéshez használható új szerzeménnyel most teljes az ellátottságuk. A legkülönfélébb történéseknél tudnak hatékony segítséget nyújtani, a balesetektől kezdve a tűzeseteken át a viharkárokig.