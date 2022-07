Az Öcsöd alatt húzódó holtág állapota évről évre egyre rosszabb. A meleg miatt a halak felfordulnak, a község utcáit orrfacsaró bűz lengi be. A helyiek folyamatosan panaszkodnak a helyzet miatt, ám eddig megoldás nem született. A napokban Papp György kereste fel hírportálunkat, utánajártunk, miként is áll most az ügy.

– A holtágról csak szóbeszéd alapján tudunk valamit, sehol nem lehet hivatalos információt kapni. Sok évvel ezelőtt díj befizetése után öntözésre használhattuk a holtág vizét, de azt megszüntették, mivel elmondásuk szerint nem tudták biztosítani a minőséget. Ma már láthatóan a vizet sem – fejtette ki.

Hozzátette: a helyzet tarthatatlan, néhány elodázó intézkedésről hallani csak.

Intő jelek vannak, nem kellene megvárni a katasztrófát

– vélekedett.

Tavaly az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativízig) munkatársai megvizsgálták a közel három kilométer hosszú mederszakaszt, a partokat, a vízfelületet, annak mélységét, az iszap mennyiségét. A napokban Soha Attila polgármester egyeztetésre hívta a katasztrófavédelem, valamint az Ativízig munkatársait, illetve a Magyar Országos Horgász Szövetség képviselőit.

– Az Ativízig szerint belvíztározóról van szó, és ekként megfelelően működik, a horgászoknak tűrni kell a hasznosítás okozta „károkat” – mondta.

A legnagyobb probléma továbbra is a töltő- és ürítőág hiánya, a polgármester átmeneti megoldásként már szivattyú- és csővezetékrendszer kiépítésén is gondolkodik, hogy az áldatlan állapotokat megszüntessék.

Megkerestük az Ativízig illetékeseit is, válaszuk alapján a terület elsődleges funkciója, hogy védi az elöntéstől Öcsöd belterületét és külterületének nagy részéről befogadja a belvizeket.

– A holtág 300–350 ezer köbméter víz tározására alkalmas, azonban napjainkra jelentősen feliszapolódott – mutatott rá dr. Kozák Péter igazgató.

Az adott kormányrendelet által meghatározott tartósan vízhiányos időszakban kérhető, bejelentéshez kötött rendkívüli öntözési célú vízhasználati igények országosan jelentkeznek olyan helyeken is, ahol nincs intézményes vízszolgáltatás, ilyen többek között az Öcsödi-holtág is.

– Két éve, 2020-ban a jelentkező igényeket – a holtág halászati hasznosítójával egyeztetve és az önkormányzatot tájékoztatva – korlátozással engedélyeztük, majd a 2021–2022. évben már nem adtunk ki engedélyt a vízhasználatra a holtág tartósan alacsony vízszintjére való tekintettel – fejtette ki.

Tájékoztatásuk szerint a holtág folyóból való feltöltésére nincs kiépített műszaki megoldás, csak a levonuló árhullám apadóágában van mód szivornyával vizet juttatni a területre, az árvédelmi töltésen keresztül.

Erre az elmúlt években többször kapott engedélyt a helyi horgászegyesület, illetve az önkormányzat. A leeresztés szivattyúzással történhet, erre utoljára 2018-ban volt példa.

– A holtág csak csapadékból kap vízpótlást. Az állóvíz oldott-oxigén-szintje erősen lecsökken a tartós, extrém meleg hatására és ez káros hatással van a holtág ökoszisztémájára, ez természetes folyamat, melyre az Ativízignek nincs ráhatása – hangsúlyozták.