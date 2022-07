Jelentős mértékben bővül és korszerűsödik a Kardiológiai és az Onkológiai Osztály eszközparkja, az ehhez szükséges mintegy nyolcszázmillió forintot egy hét és félmilliárd forintos keretösszegben meghirdetett pályázaton nyerte el a Hetényi kórház. Mint azt a pénteki ünnepélyes projektnyitón Szalay Ferenc polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: az eszközfejlesztésen túl az elmúlt időszakban összesen tizennégymilliárd forint értékű fejlesztés valósult meg az intézményben.

Kállai Sándor projektvezető az eseményen ismertette a beruházás részleteit.

Elmondta: a cél a kórház kardiológiai és onkológiai betegellátó rendszerének korszerűsítése, modernizálása, a gyógyító munka feltételeinek javítása.

Míg az elnyert összeg kétharmadából a Kardiológiai Osztályt, egyharmadából az Onkológiai Osztályt fejlesztik majd.

– A Kardiológiai Osztályra egy új hemodinamikai asztalt szerzünk be, illetve egy ahhoz kapcsolódó regisztráló rendszert, ez lesz a fejlesztés legfontosabb része, gerince. Emellett egy-egy korszerű intravaszkuláris ultrahang készüléket és kontrasztpumpát vásárolunk. Az Onkológiai Osztály tekintetében elengedhetetlen a daganatos betegeknél fellépő fájdalom csillapításához egy rádiófrekvenciás fájdalomcsillapító készülék. Emellett kilenc, a mai kor elvárásainak megfelelő, kényelmes kezelőszéket is beszerzünk – sorolta. A pályázaton belül az onkológiához kapcsolódó szakterületekhez – urológia, sebészet, idegsebészet, pulmonológia – is vásárol készülékeket a kórház.