Hivatali dolgozókkal, kulturális civil szervezetek képviselőivel, illetve különböző intézmények vezetőivel egy körülbelül ötvenfős delegáció indul július 15-én Tiszapüspökiből a testvértelepülés, a Nagybányától húsz kilométerre fekvő erdélyi Koltóra, illetve Koltókatalinra.

– A járvány óta ez az első nagyobb látogatásunk, azzal a szándékkal, hogy felfrissítsük a korábban jól működő kapcsolatunkat. Azért is választottuk ezt a módot, hogy az intézmények dolgozói, vezetői és a különböző civil szervezetek képviselői is kiutazzanak most, mert kint élő, de hasonló területen tevékenykedő emberekkel tudnak majd találkozni, így szakmai beszélgetésekre is sor kerülhet – tájékoztatott Bander József polgármester.

Ápolja testvértelepülési kapcsolatait Jászkarajenő is.

– A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul Programjának köszönhetően májusban tizenhat tanulónk jutott el Erdélybe. Az utazásra két évet vártunk a járvány miatt – részletezte a Széchenyi István Általános Iskola igazgatónője. Antalné Petrovics Erika hozzátette: útjuk során külön élményszámba ment, amikor a karai és tusnádfürdői fiatalok közös kiránduláson vettek részt Sepsiszentgyörgyön és a Szent Anna-tónál egyaránt.

Jászivány 2010-ben alakított ki testvértelepülési kapcsolatot a Hargita megyei Kőrispatakkal.

A világjárvány az elmúlt években korlátok közé szorította a látogatásokat, de a kapcsolat nem szakadt meg.

– Kőrispatakról ebben az évben már két alkalommal jártak nálunk vendégek, akik magán- és hivatalos látogatást egyaránt tettek. Legutóbb június 4-én, a nemzeti összetartozás napján fogadhattuk a testvértelepülési delegációt, közösen emlékeztünk a tragikus történelmi eseményre – felelte érdeklődésünkre Tari András.

A polgármester hozzátette: Jászivány is kapott meghívást Kőrispatakra. Már hagyomány, hogy részt vesznek a Szalmakalap Fesztiválon a Hargita megyei településen. Ha lehetőségük adódik, akkor idén újra ellátogatnak a jó hangulatú rendezvényre.