Két év kihagyást követően, hétvégén rendezték meg újra az Árokszállási Nyár elnevezésű fesztivált, melynek egyik legnépszerűbb programja a birkafőző verseny volt. A szombati trombitás ébresztő után Antal Péterné Szerző Ildikó polgármester, Pócs János térségi országgyűlési képviselő és Szöllősi Sándor regnáló jászkapitány nyitotta meg a rendezvényt. A városközpontban szálló ínycsiklandozó pörköltillat, a helyi közösségek vendégszeretete, valamint a kulturális, művészeti és szórakoztató programok ezúttal is tömegeket csábítottak az eseményre. Az Árokszállási Nyári hazahívta az elszármazottakat, összehozta a családokat, baráti társaságokat, munkahelyi és civil közösségeket. Vidám hangulatban, összesen száztizenegy csapat mérte össze tudását a főzőversenyen. Ottjártunkkor, a délelőtti órákban már javában rotyogott a pörkölt a bográcsokban.

– Feleségem nagymamájától tanultam, hogyan kell elkészíteni a jó birkapörköltet, amit rendszeresen főzünk a családban. Minden évben részt veszek a főzőversenyen, ahol most is a már jól bevált fortélyokat alkalmazom. Nem kell túlbonyolítani, alapfűszereket használok. A faggyú nagy részét leszedtem a húsról, majd a csontos darabokat gondosan elhelyeztem a bogrács alján és oldalán. Erre ment rá a hús, a fűszerek és természetesen a hagyma – avatott be a részletekbe Pethes Kálmán, a Görbe János Színjátszó Egyesület főzőmestere.