– Mint egy kisgyerek... Kis kádban fürdik, és nagyon eleven, ezért minden percben figyelni kell rá – így jellemezte a fegyverneki Pádár Imréné kutyáját, Pogót, a hároméves foxit. Pogó azonnal rá is szolgált hírnevére, kisebb birkózás után járult csak az állatorvos színe elé, aki a veszettség elleni vakcinát adta be az egyik kihelyezett oltóponton.

Nagyon fontos, hogy oltott legyen. Van egy unokám, aki gyakran játszik vele, amikor nálam van. Tényleg annyira eleven a kutya, hogy attól tartok, véletlenül megcsikarja, vagy esetleg kiszabadul az udvarról, és egy gyereket megharap. Az tragikus lenne! Így vagyok nyugodt, ha be van oltva, és ezért az utolsó kis pénzemet is odaadom

– fejtette ki nézőpontját az idős hölgy.

Lengyel András is hasonlóan gondolja, lánya német juhászait, Alízt, később Zeuszt hozta az oltásra.

– Vannak unokáim. Nagyon nem szeretném, ha őket, vagy bárkit megharapnának a kutyák. De azt el kell mondjam, nagyon jól neveltek, soha nem szöknek ki a kapun, ennek ellenére jobb az elővigyázatosság – vélekedett.

Közben dr. Tatár Gábor pillanatok alatt végzett a vakcinák beadásával, hiszen gyakorlott már ebben, több évtizedes tapasztalat van a háta mögött. Egy-egy ilyen alkalommal negyven-ötven kutyát olt be, ez a szám két évtizede meghaladta a kétszázat is.

– Nagyon fontos a védőoltás, hiszen egyrészt a veszettség gyógyíthatatlan, másrészt nagyon gyorsan terjed a kutyák körében. Harminc évvel ezelőtt majdnem minden kutyát kihoztak a helyszínre, ez sokat változott. Napjainkban jóval kevesebb nagy testű, házőrző kutyát tartanak, egyre több a kisebb méretű hobbi, vagy haszonkutya. Ezeket pedig általában a rendelőkben oltjuk. Ide inkább a nagyobb testű kutyákat vezetik ki – számolt be tapasztalatairól.

Mint mondta: a felelős kutyatartás évről évre jellemzőbb, hiszen egyre többen adatják be kedvencüknek a kölyökkori oltásokat, és figyelnek oda a megfelelő körülményekre, vagyis mindenképpen pozitív irányba változott a szemlélet.

Hasonlókat tapasztal a fegyvernekiek körében Nagyné Farkas Viktória is, aki az önkormányzat munkatársaként vesz részt az oltások lebonyolításában.

– Kutyaoltásra inkább a középkorosztály, illetve az idősebbek hozzák ki a kutyáikat. Sokan inkább kiviszik az állatorvosi rendelőbe, vagy házhoz kérik az orvost. Az idősebbek ugyanis úgy vannak ezzel, hogy vagy a kiszállási díjat nem tudja megfizetni, vagy a rendelőbe sem tudja kivinni, mert messze van. De így, hogy több helyszínen biztosítjuk az oltást, viszonylag kis távolságra ki tud sétálni a kutyával – mondta.

Ezen az oltási napon mintegy harminc-harmincöt kutyát vakcináztak Fegyverneken, ahol a szervezett oltás egészen a jövő hétig, keddig tart. A pótoltást szep­tember 20-án, kedden, a Dobó téren biztosítják reggel tíz és dél között.

Gyakoribbak az ellenőrzések, a felszólítások és a bírságok

Míg körülbelül egy esztendeje akár száz, az utcákon kóborló ebet is lehetett látni Fegyverneken, a tapasztalatok szerint idén ez a szám legalább a felére csökkent.

– Rengeteg visszajelzést kaptam arról, hogy csökken a városban a kóbor kutyák száma, de személyesen is ezt tapasztalom, mert az önkormányzat kenneljeibe is egyre kevesebb gazdátlan eb kerül. Inkább olyanokat fogadunk be ideiglenesen, akiknek elhunyt a gazdája, vagy idehozzák más településről. Az első dolgom, hogy felteszem a képét az internetre, ha nem jelentkeznek érte, akkor állatvédő szervezetekhez fordulunk – tájékoztatott Nagyné Farkas Viktória, az önkormányzat munkatársa. Hozzátette: a kóbor kutyák számának drasztikus csökkenése mögött a januártól életbe lépő szigorítások, például a gyakori ellenőrzések és felszólítások, illetve az állatvédelmi bírságok kiszabása áll.