„Hálásak vagyunk!” – Galó Tomika szülei minden nyilatkozatot, közösségi oldalon tett bejegyzést így kezdenek, nem győzik kifejezni a köszönetüket mindazok felé, akik már segítettek. Nem titkolják, remélik, hogy sokan lesznek még támogatók, hiszen több mint négyszázmillió forint hiányzik a gyógyszer árából, amely komoly javulást hozhat kisfiuknál.

– Nem tagadom, néha elszomorodunk. Reménykedtünk benne, hogyha megkapjuk az adó egy százalékokat, és közel kerülünk az ötven százalékhoz, az ad egy hatalmas lendületet a gyűjtésnek, többen felfigyelnek ránk, és sok helyre eljut Tomika híre.

Sajnos nem így lett. Talán még sosem lassult le ennyire a gyűjtésünk, mint most.

Ráadásul az idő vészesen fogy, mert Tomi már tizenhét kilós, egyre közelebb kerülnünk a rettegett huszonegy kilogrammos határhoz, utána már nem tehetünk semmit – összegezte jelenlegi helyzetüket Hornischer Anikó, Tomi édesanyja.

Bíznak a csodában, de kell a segítség Tominak

Forrás: Beküldött fotó

Ahogy korábban hírportálunkon is megírtuk: a szolnoki kötődésű Galó család élete akkor változott meg gyökeresen, amikor kisfiuk, Tomika megkapta az SMA1-es diagnózist. Állapota javításához a Zolgensma gyógyszerre lenne szükség. Hazánkban támogatással a 13,5 kiló és hároméves kor alatti gyermekek kaphatják meg, ám az Európai Gyógyszerügyi Bizottság és a gyártó nem életkorhoz, hanem testsúlyhoz köti az alkalmazását, eszerint a huszonegy kiló alatti gyermekek részesülhetnek a génterápiában.

A gyógyszer 760 millió forintba kerül, és támogatás híján kezdtek közösségi adománygyűjtésbe. Az összegnek még több mint a fele hiányzik.

– Csak arra gondolunk, hogy időben meglesz a pénz. Bízunk az emberekben, és a csodában – mondta Anikó, aki férjével együtt így is csodaként éli meg, hogy Tomika szülei lehetnek. Most ősszel például a kisfiú egyik kedvenc elfoglaltságának hódolnak rendszeresen.

– Tomi imád gyűjtögetni, sokat sétálunk a babakocsijával vagy a kerekesszékével, keressük a szebbnél szebb terméseket, leveleket, tobozokat, gesztenyéket. Nem győzi mutogatni, melyik tetszik neki, azt vegyük fel. Folyamatosan csacsog, melyik miért különleges. Szerencsére nagyon szeret alkotni, szereti a kreatív dolgokat – mesélte Anikó.

Tomi emellett – annak ellenére, hogy épp a nyelésével, evésével vannak problémák – szeret segíteni a konyhában.

Imádja, amikor együtt főzünk. Mi pedig minden alkalmat megragadunk, hogy erősítsük őt, hiszen a szabad nyelvmozgás előfeltétele a tiszta beszédnek is.

– Ilyenkor tornázik, még ha nem is tudja, mert sajnos neki még nem olyan egyszerű feladat az sem, hogy lenyalja a kanálról a tejfölt. Az is álom még, hogy ha kész az étel, együtt leüljünk enni. Neki előtte mindent be kell még állítanom a megfelelő állagra. Remélem, nem lesz így sokáig, mert a gyógyszer ezen is segíthet. Az így kezelt gyerekeknél legalábbis ez a tapasztalat – tette hozzá reménykedve Anikó.