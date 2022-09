A Kutatók Éjszakája az egyik legnépszerűbb rendezvényünk, ami évről évre egyre több látogatót vonz

– mondta a megnyitón dr. Szabó Attila Péter, campuszigazgató. A legjelentősebb változásként azt említette, hogy a program során kinőtték az aulát, így galérián és az emeleti termekben is berendezkedhettek a kiállítók.

Az ismeretterjesztő előadásokat standok sora színesítette. A napjainkban csak rejtőzködő betegségnek nevezett lisztérzékenység is górcső alá került, még ingyenes szűrővizsgálatot is végeztek. Az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület és a szolnoki Tourinform iroda közös standjánál játékos vetélkedővel várták a kicsiket és nagyokat, a helyesen kitöltött kvíz tesztekért nyeremény is járt.

A kulináris élvezetek kedvelőit a Édes szívem!-desszerttúra kóstolója csábította közelebb. A Damjanich János Múzeum munkatársai tablóikon azt is bemutatták, mi zajlik az intézményben a zárt ajtók mögött. A bátrabbak a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis jóvoltából repülőgép szimulátorokba ülhettek.

Laboratóriumi kísérletekben sem volt hiány, az érdeklődők megismerhették a fotometria alapjait, bepillanthattak a mikroszkopikus csodavilágba, kipróbálhatták a DNS izolációt. Az aulában helyet kapott a Nemzet Közszolgálati Egyetem, az interaktív bemutatójukat szimulátorok egészítették ki.

A legkisebbek szívesen huppantak fel a rendőrség jet-skijére, a vadászok fegyverét is játékos formában próbálhatták ki. A tudományok mellől a kulturális programok sem hiányoztak. Az este folyamán jazz dallamok csendültek fel, majd a Szolnoki Szimfonikus Zenekar rézfúvósainak koncertjét is élvezhették a résztvevők.

Amint besötétedett, előkerült a távcső, melyet a parkolóban állítottak fel, Ujlaki Csabával az égboltot lehetett figyelni.