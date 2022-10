A Tiszazugi Földrajzi Múzeum nemrégiben átadott új kiállítóhelyének padlásán akadtak olyan dokumentumokra, melyek a kitelepítés idejére repítették vissza az olvasót. Béres Mária, az intézmény vezetője és Bojtos Gábor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár főlevéltárosa közösen jártak utána az ötvenes évek eseményeinek. Munkájuk kapcsán előadássorozatot szerveztek a múzeumban. „Valamit kellene csinálni ezekkel a pestiekkel, hogy visszább húzódjanak…”– adta címül mondandójának Bojtos Gábor, utalva a kikutatott dokumentumok tartalmára.

– Levéltári források azt bizonyítják: 1951 júniusában úgy döntött a politikai elit Tiszaföldváron, hogy veréssel rendszabályozzák a Budapestről oda telepítetteket. Sehol az országban nem volt arra példa, hogy tömegével hívták volna össze a lakóhelyüket kényszerből elhagyókat, hogy fizikai retorziót alkalmazzanak velük szemben – emelte ki.

Az esetnek országos visszhangja lett, a résztvevők sem gondolták, hogy ilyen következményekkel, azaz pártbüntetésekkel, áthelyezésekkel kell felelniük tettükért. A közigazgatási iratokban, jegyzőkönyvekben a földváriakról pozitívan esik szó, az utca embere barátságosnak bizonyult.

– A Kató-néni féle ház felújításakor kerültek a kezünkbe a kitelepítéshez köthető dokumentumok. Megőrizték a bekényszerítettként ott élő Uher Károlyné Báthori Erzsébet 1962-ben bekövetkezett haláláról a gyászjelentést. A házaspár fiú unokája Magyarossy András ma Kaliforniában él, de többször is ellátogatott már hozzánk. Mindig foglalkoztatta, hogy nagyszülei milyen körülmények között élte túl ezt az időszakot. A tiszaföldvári család szeretettel fogadta őket, nem úgy, ahogy a rendszer gondolta. Nem sikerült összeharagítani a vidéki parasztságot a budapesti elittel – mélyedt bele a kutatásokba Béres Mária.

Az immár nagypapa korú unokát mindig is izgatta a történet, megnyugvással hallgatta az információkat, amire fény derült.

– A nagypapit ért szörnyűség – ahogy máig emlegeti Uher Károlyt az unoka – a kitelepítettek megalázása, megverése így már dokumentumokban is tetten érhető. Elsősorban azonban az érdekelte Magyarossy Andrást, hogy mi mindent kaptak nagyszülei a tiszaföldváriaktól – fogalmazott. Béres Mária hozzátette: bíznak a közösség erejében, hogy a kitelepítettek szabadulásának hetvenedik évfordulója alkalmából jövőre emléktáblát avathatnak majd.

Magyarossy András többször is Tiszaföldvárra látogatott, hogy megismerhesse nagyszülei történetét Beküldött fotó



Településen belül is voltak kitelepítések

Ugyancsak az ötvenes évek történéseit boncolgatta előadásában Béres Mária, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum igazgatója.

– A Kató néni-féle házból 1952 végén már elköltözhetett a Budapestről kitelepített Uher Károly és felesége Bátori Erzsébet, befogadásukat vállalták Papkeszin. Ezzel azonban nem zárult le Nagy Kató és családjának meghurcolása. 1953. áprilisában a házban élő három nő levelet kapott, hogy azonnali hatállyal hagyják el az épületet, mert a község más célra igényli. Bérlakásban kaptak helyet az Arany János utcán, onnan tovább kellett állniuk egy Árvai János utcai épületbe, ahol már többedmagukkal közösen használták a konyhát – elevenítette fel a három nő történetét.

A megélhetési körülményeik romlottak, egy évig beletörődéssel éltek.

– Az egész kálváriát a levelezéseikből ismerhettük meg. 1954-ben írtak a Magyar Rádióhoz, feljelentést tettek a megyei tanácshoz, közben kiderült, hogy azért kellett menniük, mert Tiszaföldvárra érkező párttitkárnak messze volt az a lakás, amit eredetileg kijelöltek neki, közelebb akart lakni a bizottság épületéhez – vázolta az indokot.

Kemény küzdelem és sok levelezés után, 1957 elején kerülhetett vissza a három nő saját házukba.

– Azért beszéltem a közösségünknek ezekről a történtekről, mert foglalkoztatott, hogy mással is előfordult-e ilyen. Végül az előadás végén az egyik résztvevő hasonló esetről számolt be, a Széchenyi úti lakás történetére is fény derült, ahol a három nő a kilencvenes évek elején kapta csak vissza saját otthonát. Sorsukban sok a hasonlóság. Mindhárom nő egyedül, családfenntartó nélkül élt, kuláklistára kerültek, érintette a saját tulajdonukból való elüldözés, mindkét helyre pártmunkásokat telepítettek be – mesélte a visszaemlékezésekből és korábbi újságcikkekből tudomására jutott részleteket Béres Mária.