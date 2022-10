– Az interneten találkoztam a minősítés feltételeivel, mindig hasonló szempontokkal működtünk, így nem volt szükség nagyobb átalakításra, a Felelős Gasztrohős felhívás mindössze keretet adott az eddigieknek – kezdte a beszélgetést a Klément Hajnalka, a konyhát üzemeltető családi vállalkozás egyik tagja.

Az általuk elnyert mesterfokozat a legmagasabb kategória, Budapest, Pécs, Sopron és Debrecen után kerülhettek a térképre.

– Biztosítunk csere ételhordót, mindenki hozza a sajátját, persze emellett van, akinek kínáljuk az egyszer használatosat. A tisztítószerek kapcsán meg kell felelni a hatóságok felé, de a környezetbarát szempontokat is figyelembe vesszük.

Bioalapanyagok használata sem újdonság a konyhánkban, illetve már a kezdetektől helyi termelőkkel vagyunk kapcsolatban.

– Rendszeresen szezonális alapanyagokat szerzünk be, ilyenek most például a sütőtök és a batáta, de néhány hete hatalmas adag lecsót fűztünk be, hogy télire abból gazdálkodjunk – sorolta.

A hulladékkezelés mikéntje is fontos volt az elbírálás során.

– Fő elv, hogy élelmiszert nem dobunk ki. Veszélyes hulladék nem keletkezik nálunk, mivel hússal nem dolgozunk. A zöldségpucolékot a környékbeli tanyákra viszik el a háziállatoknak, a maradék is hozzájuk kerül – vázolta.

Az étterem már a kezdetektől fogva helyi termelőkkel áll kapcsolatban – mondja Klément Hajnalka

Forrás: Beküldött fotó

A konyhavezető szerint ételeik fogadtatása kettős, az ebédek tekintetében viszont csak a képzelet szab határt.

– Túllépünk a klasszikus kínálaton, merész ötletekkel mást alkotunk meg a zöldségekből, mint a szokásos. A sárgarépából például ezerféle dolog készíthető – magyarázta.

Szükséges a nyitottság és a kíváncsiság.

– Kizárólag húsmentes ételeket készítünk, utóbbi időben vegán fogásaink is vannak, melyekhez semmilyen állati eredetű alapanyagot nem használunk – utalt a konyha működésére Klément Hajnalka.