A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola is csatlakozott a Fenntarthatósági témahéthez, melynek keretében felső tagozatos diákok rendhagyó tanórán foglalkoztak elsősorban a vízvédelemmel, a hulladékkezeléssel és a helyes csatornahasználat témakörével.

– Iskolánk fenntartója, az Egri Egyházmegye kiemelt figyelmet szentel a környezetvédelemnek, vagy ahogy mi fogalmazunk, a teremtésvédelemnek – mondta el Nagyné Baráth Ágnes főigazgató.

– A Fenntarthatósági Témahét egyik napján a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkatársai látogattak el hozzánk, s arról beszéltek a diákoknak, hogyan kerül tiszta ivóvíz a poharunkba és mire kell figyelni a szennyvízcsatorna használatakor.

Nem mindegy ugyanis, mit húznak le a vécén, mit öntenek bele a lefolyóba.

– Az interaktív órán a szakemberek felhívták a figyelmet, mennyire káros, ha a használt sütőolajat az udvarra, a kukába vagy a vécébe öntjük. Sokan most tudták meg, hogy Kőtelken is le lehet adni a már nem használt olajat. Reméljük, a gyerekeknek otthon is eszükbe jutnak ezek a zöld üzenetek és ha szükséges, saját maguk figyelmeztetik szüleiket a környezetünk védelmére – tette hozzá a főigazgató.

A rendhagyó óra egyik legérdekesebb szereplője az a hulladékokból készült csatornaszörny volt, aminek segítségével a helyes csatornahasználatra hívták fel a tanulók figyelmét. A legizgalmasabb program pedig a vízkóstolás volt. A fiataloknak ásványvizet, artézi vizet és csapvizet kellett megkülönböztetniük. Sokan most először találkoztak artézi vízzel, ők egy új íz ismeretével, új tapasztalással lettek gazdagabbak.