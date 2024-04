A két csapat tagjai együtt számoltak fel egy mérgező harcanyag-előállító labort, majd égetéssel semmisítették meg a veszélyes harcanyagot. A gyakorlat célja az együttműködés fejlesztése mellett ahhoz a speciális felszereléshez való alkalmazkodás, mely a vegyi fegyverekkel szemben védi viselőjét.

A katonák a gyakorlat során a helyszínen találtak egy teherautót, melyen az illegális vegyiüzem által előállított anyagok voltak, melyeket égetéssel semmisítettek meg

Fotó: Nagy Gábor

– A két alakulat teljesen más mentalitást képvisel – beszélt az együttműködésről M. Z. százados.

Fejlődnek az együttműködésben

– Az ABV (atom, biológiai, vegyi) védelmi eljárásrendek lassúak és időigényesek, míg a különleges műveleti feladatok során gyorsnak és dinamikusnak kell lenni. A két eljárásrend összehozása mindig nagy kihívás – magyarázza a százados.

– Az együttműködés nagyon fontos, a gyakorlatokon tudjuk formálni a készségeket. A különleges műveleti katonák rutint szerezhetnek abban, hogy védőruhában, gázálarcban kell feladatot ellátni, a vegyiharc ezred katonái pedig a különleges műveleti csoporttal való együttműködésben fejlődnek – teszi hozzá a vegyiharc ezred tisztje.

High-tech gázálarcokat húztak

A résztvevők high-tech felszerelésben gyakorlatoztak, hiszen a 2022-es és 2023-as beszerzésű Avon FM53 gázálarc jelenleg kategóriájában a világ egyik legkorszerűbb terméke. Amellett, hogy magas szintű védelmet nyújt, alkalmas zárt légzőrendszerrel történő használatra is, ami lehetővé teszi az oxigénmentes környezetben való műveletek végrehajtását és katonai kommunikációs eszközök csatlakoztatására is képes. A felszerelés egyik kiemelt tulajdonsága, hogy nem ereszti át a szupertoxikus idegmérgeket és egyéb agresszív anyagokat. A modern védőruházat kívülről pajzsot képez a vegyi fegyverek ellen.

Ilyenkor a tűz a legjobb módszer

A gyakorlaton egy, az ócsai kiképzőbázison berendezett, rögtönzött vegyi fegyvereket gyártó labort számoltak fel a katonák, és likvidálták az ellenség vegyészét és az őt védő őrt. A helyszínen találtak egy teherautót, melyen az illegális vegyiüzem által előállított anyagok voltak, melyeket égetéssel semmisítettek meg, hiszen a terepen a tűz a legegyszerűbb és egyben leggyorsabb módszer.

Átalakulóban a vegyi hadviselés

– A vegyi támadások folyamatosan változnak a modern hadviselésben. Vegyi fegyvereket az elmúlt évtizedben is alkalmaztak, például Szíriában a civil lakosság ellen, Európában politikai célzatú merényletek során, de az ISIS-nak is saját vegyi fegyver programja volt. Az orosz-ukrán háborúban drónokról dobott könnygáz gránátokkal támadják meg az ellenséget, illetve a nagyobb vegyipari üzemek területén is intenzív harccselekmények folynak. Klór, ammónia és egyéb vegyi anyagok robbanhatnak fel vagy juthatnak ki a környezetbe, a lakosságot és a katonai erőket egyaránt veszélyeztetve – tudtuk meg a dandár közösségi oldaláról.