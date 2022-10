– Mi is csatlakoztunk az országos könyvtári napokhoz. Volt egészségi állapotfelmérés, pszichológus is tartott előadást az érdeklődőknek, de rendeztünk író-olvasó találkozót is egy kisújszállási írónővel. Nagyon érdekelte az óvodásokat és iskolásokat Ferenczi Gábor kenderesi méhész előadása a méhek életéről, majd az általa hozott mézet is szívesen kóstolták meg a gyerekek.

Az idősebb korosztálynak is szeretnénk kedvezni, közösségi oldalunkon régi kenderesi fotókból indítottunk Időutazás címmel egy sorozatot.

– Pár nap után elmondhatom, nagyon tetszik a közönségnek, sokan felismerik magukat, és jönnek be érdeklődni a fotókról – mondta a könyvtárvezető, aki arról is őszintén szólt, hogy minden rendezvényüket nulla forintból hozzák ki.

– A fenntartó önkormányzattól egy forintot nem kérünk erre, tehát a takarékosság jegyében zajlik az egész könyvtár élete, belépőt sem kérünk rendezvényeinkre. A Baba-Mama klub is ingyenes, amit a koronavírus után szeretnénk újraindítani.

Számos intézmény küzd a rezsi kigazdálkodásával. Kíváncsiak voltunk, hogy a kenderesi könyvtárban mi a helyzet ezen a téren?

– A fűtésünk megoldottnak látszik, ugyanis a napelem –ami a könyvtárunk tulajdona – által termelt áram töredékét használjuk világításra, illetve napi számítógép-használatra, így bőven belefér két ipari teljesítményű hőlégbefúvó üzemeltetése. Most ebben a képviselő-testület határozatára várunk, már megkértem a támogatást. Bizakodom, hogy minél hamarabb megszületik a döntés, és akkor, ha a két légbefúvó besegít a gázfűtésbe, nem lesz gondunk. Nekünk a napelem a nagy szerencsénk, ezzel át tudjuk hidalni a téli hónapokat, hiszen elmondhatom, egyre nagyobb az érdeklődés a könyvtár szolgáltatásai iránt.

Sok érdekességgel várja látogatóit a könyvtár. Az őszi hangulatot árasztó szelfipont előtt a Szent Imre Katolikus Általános Iskola hetedikesei is fotózkodtak

Fotós: Daróczi Erzsébet

– Könyvtárközi kölcsönzésben, de a napi ügyintézésben – fénymásolás, nyomtatás, internetezés – is segítünk. Csatlakoztunk az Országos Könyvtári Szövetség felhívásához, hogy működjünk együtt a népszámlálásban. Ezt a segítséget a kenderesiek kihasználják, rengetegen jönnek, már időpontra osztjuk be az embereket. Elmondhatom, hogy a könyvtárban az óvodásoktól a szépkorúakig sokan megfordulnak, és nemcsak kölcsönöznek, hanem szeretik a tudományos előadásokat is. Sajnos csak olyan előadókat tudunk hívni, akik nem kérnek pénzt, mert mint említettem, erre nincs keretünk, könyvvásárlásra azonban kapunk állami támogatást. Évente kilencszázezer forintot költhetünk szakirodalomra, gyermek- és szépirodalomra. A folyóiratokat a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából kapjuk ingyen – tette hozzá az intézményvezető.