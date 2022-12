Mint azt korábban megírtuk, december 19-vel bezárják a Takarékbank fegyverneki, Szent Erzsébet úti fiókját, és megszüntetik a pénzkiadó automatát is a kisvárosban. Így a több, mint hatezer fős Fegyverneken csupán egy, OTP-s automata marad. A helyiek tiltakoznak és aláírásgyűjtésbe kezdtek, de az önkormányzat is próbál tárgyalni a pénzintézettel.

Kérdésünkre, hogy mivel indokolja a bank egy ekkora ügyfélkörű, és vonzáskörzetű fiók bezárását, a következő választ kaptuk:

– A Magyar Bankholding Zrt. tagbankjai – a 2021 márciusában elfogadott stratégiának megfelelően – azt a célt tűzték ki, hogy a korábbi Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank egyesülésével létrehoznak egy modern, digitális bankot, amely a legnagyobb, tisztán magyar tulajdonú pénzintézetként hatékonyan ki tudja majd szolgálni az ügyfeleket a következő évtizedekben. Az egyesülési és átalakítási folyamat keretében a Magyar Bankholding tagbankjainak fiókjai is nagymértékben megújulnak. Az egységes arculat és szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében a kisebb, változó nyitvatartású kirendeltségeket, fiókokat összevonjuk egy, a környező településen lévő nagyobb fiókkal, hogy megteremthessük az alapját egy modern, heti öt napon át nyitvatartó, több szakértőt alkalmazó, elsősorban tanácsadásra épülő bankfiók kialakításának – áll a válaszban.

Arra a kérdésünkre, hogy az ATM megmaradásának van-esélye, a következőt írta a pénzintézet:

– December tizenkilencedikével a Fegyverneken elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik, legközelebbi pénzkiadó berendezésünk az új számlavezető fióknál, a Törökszentmiklós Kossuth út 146. címen érhető el. Ügyfeleinknek a napi pénzügyeikkel kapcsolatos személyes ügyintézésre továbbra is bármely Takarékbank fiókban lehetőségük van. Amennyiben bármely további bankfiókunk, ATM berendezésünk működésében változás történik, érintett ügyfeleinket, partnereinket időben tájékoztatjuk a részletekről.

Arra a kérdésünkre, hogy a fegyvernekivel párhuzamosan zárnak-e még be bankfiókot és szüntetnek-e meg ATM-et Jász-Nagykun-Szolnok megyében, illetve hányat zárnak be, és mennyi marad, érzékeny üzleti adat révén nem adott a bank pontos választ, csak annyit, hogy a működés folyamatos áttekintése mellett, a többi bankhoz hasonlóan reagálnak az adott piaci helyzetre, folyamatosan vizsgálják a fiókok működését, és ennek megfelelően hozzák meg a jövőben is döntéseiket.

Közben Fegyvernek környező településein jelenleg is zajlik még az aláírások gyűjtése, az önkormányzat pedig a pénzintézet válaszára vár.