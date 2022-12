Elhangzott, a beruházás során egyrészt a Liget út, valamint a Kossuth Lajos út egy szakaszának rendbe tételét végezték el 433 folyóméter hosszban. A rossz állapotban lévő utak hengerelt aszfalt burkolatát úgynevezett hidegremix eljárással stabilizálták, ezt követően nemesített padkát alakítottak ki. A munkálatoknak köszönhetően a közlekedés biztonsága nő az érintett utcákban, és megszűnnek a szintkülönbségek és kátyúk. Ezenfelül a hóeltakarítási munkák is sokkal hatékonyabbá válhatnak.

Az önkormányzat csaknem 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a projektre.

A másik fejlesztés az Ady Endre út, valamint a Zrínyi Miklós út Táncsics Mihály és Petőfi Sándor út közötti szakaszát érintette, mintegy 502 folyóméteren.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő beszédében a község közelmúltbeli pályázatait méltatta.

– Rákócziújfalu 2019 óta 18 projektben – csak a Magyar Falu Program támogatásával – mintegy 241 millió forintot nyert el. Ezt a forrást egyebek mellett utakra, faluszépítésre, orvosi eszközökre és az óvodára fordíthatta a település – részletezte.

Hozzátette, egy közösség életében minden útnak nagy jelentősége van, a beruházások mellett azonban az egészségügyi ellátórendszernek és a civil szférának is kiemelkedőnek kell lennie.

– Újfaluban jó lakni. Ez egy olyan hely, ahol a családok biztonságban tudhatják gyermekeiket – összegzett a képviselő.

Az eseményen Varga József polgármester is felszólalt. Mint mondta, a két útépítési program eredményeként 935 méter újult meg, de van még min dolgozniuk, hiszen a teljes helyi úthálózat 15 kilométert tesz ki.

– Méterről méterre haladunk tovább. A mostani beruházásnál új technológiát is alkalmaztak a szakemberek, kíváncsiak vagyunk, hogy ez mennyire válik be. E pillanatban egyébként kátyúzunk is a településen, ezek a munkák várhatóan a jövő héten fejeződnek be – hívta fel a figyelmet a településvezető.