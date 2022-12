Az energiaválság okozta helyzetben a Magyar Posta is takarékossági intézkedések bevezetésére kényszerült. Ennek keretében országszerte több postahivatalt működésének ideiglenes szüneteltetéséről döntöttek. Megyénkben is számos fiók ajtajára került lakat, amit sokan kifogásoltak. Mindezeket figyelembe véve a megyeszékhelyen a városvezetés, valamint a térség országgyűlési képviselője lépéseket tett annak érdekében, hogy egyes posták újra kinyissanak. Az erőfeszítések eredményéről Rehó János önkormányzati képviselő számolt be a közösségi oldalán.

– Küzdöttünk, kitartottunk és bíztunk, aminek meglett az eredménye: 2023. január 2-án újra nyit a Széchenyi Posta – írta az örömhírt a képviselő. Rehó János magyarázatképpen hozzátette: egyeztetést kezdeményeztek a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatójával, dr. Balczó Barnabással, aki a Magyar Posta Zrt. hatékonysága érdekében legfeljebb egy postahely újranyitását támogatta abban az esetben, ha a város szolgáltatásként ezt a Magyar Posta Zrt-től igénybe veszi és az ezzel kapcsolatos díjat megfizeti.

– Ennek értelmében a posta nyitvatartásakor felmerülő költségeket fele részben a város vállalta magára. Nagy köszönet illeti ezért a városvezetést. Szalay Ferencnek és Kállai Máriának azért is hálásak lehetünk, mert nagyon fontos szerepet vállaltak az egyeztetések során – emelte ki Rehó János.

S hogy miért éppen a Széchenyi városrészben található 5-ös posta nyithat ki január 2-án?

– Egy közel húszezres városrész a Széchenyi, nagyon sokan élnek itt, köztük idősek, akik bizony még a mai digitális világban is járnak postára – hangsúlyozta érdeklődésünkre az önkormányzati képviselő, aki hozzátette: 2024. július 30-ig szól az újranyitásról szóló, aláírt szerződés.