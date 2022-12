Az év utolsó napján ne feledkezzünk meg a háziállatainkról sem! A szakemberek szerint ne kössük meg a tűzijátékoktól rettegő kutyákat, helyette engedjük be őket a lakásba, kapcsoljuk be nekik a tévét vagy a rádiót, hogy kevésbé hallják a durrogást, és nyugtassuk őket az este folyamán. Szilveszter éjszaka sok kutya elszökik, beszorul, beesik valahová, gyakran a tűzoltóknak kell kiszabadítaniuk ezeket a bajba jutott állatokat.

A szolnoki Szűcs Andrea kutyaoktató arra hívta fel a figyelmünket, hogy szilveszterkor a megelőzéssel tehetjük a legtöbbet kedvenceinkért...

– A tűzijáték miatt olyan külső hatás éri a kutyákat, amire nem tudnak felkészülni – fejtette ki Szűcs Andrea.

– Ha tudatosak szeretnénk lenni, érdemes már kölyökkorban hozzászoktatni ezekhez a hangokhoz, hogy később megértse: nem kell félnie. Az állat életkori sajátosságait figyelembe véve hozzászoktathatjuk a zajhoz, például edények, fazéktetők összeverésével, vagy különböző általunk előidézett váratlan hanghatásokkal. Ezt követően, a kutya reakcióját figyelve, játékkal és jutalomfalattal dicsérhetjük őt. Így a kellemetlen hanghoz társul egy játék vagy egy jutalomfalat, melyek segítségével elviselhetővé, pozitívvá tehetjük számára ezt a kellemetlen élményt – tette hozzá a szakember.

A szakértő azt is hangsúlyozta, hogy a kutyákat legkésőbb este hat óráig sétáltassuk meg, utána pedig hagyjuk őket pihenni.

– Ebben az időszakban is bebizonyosodik, fontos és hasznos, hogy a gazdás eb rendelkezzen kutyachippel. Szilveszter napján fokozottan figyeljük a nyakörv és a hám megfelelő használatára, az állat ugyanis zaj hatására megriad és futni kezd. Ezért fogjuk erősen a pórázt, akár rá is köthetjük a kezünkre. Minden állattartó legkésőbb este hatkor fejezze be a sétáltatást, majd ezt követően helyezze biztonságos helyre az állatot. A legjobb megoldás ilyenkor ha közvetlen környezetünkben lehet, hiszen mindez megnyugtatja őt – hangsúlyozta a kutyaoktató.