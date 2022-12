„Negyvenhárom éves vagyok, de én még soha nem kaptam ajándékot...mintha egy angyal adta volna...” – ilyen mondatok is elhangzottak a napokban a Humán Szolgáltató Központ nappali centrumában, ahol az ellátottakat lepték meg karácsonyi ajándékcsomagokkal. A figyelmességeket idén is Ahmadné dr. Labanics Éva, szolnoki ügyvéd gyűjtötte össze, és jólelkű adományozókból szerencsére most sem volt hiány.

– Mikuláscsomag, borotva, borotvahab, sapka, sál, kesztyű.... – mutatta boldogan a percekkel azelőtt megkapott ajándékcsomag tartalmát Szász Boldizsár, a Prizma úti nappali melegedőben.

– Ilyenkor nagyon jól jönnek ezek a ruhadarabok, meg majd januárban-februárban, amikor igazán kemények lesznek a fagyok. A tisztálkodószerek pedig mindig kellenek. Nagyon örülök az ajándékoknak – tette hozzá. Mint mesélte, csak nemrég került be az ellátórendszerbe, korábban kizárólag az utcán élt. Válása után maradt fedél nélkül, és ennek lassan már hat éve. Sorstársai mindeközben szintén izgatottan bontogatták a csomagokat, nagy volt a sürgés-forgás ezen a napon az épület folyosóin és a különböző helyiségekben.

– Életemben most kaptam először ajándékot, pedig negyvenhárom éves vagyok! – kiáltott fel örömében az egyik férfi ellátott, József.

–Nagyon-nagyon boldog vagyok. Olyan, mintha egy angyaltól kaptam volna ajándékot – mondta az adományt átadó ügyvédnőről.

Egy idősebb hölgy ezalatt csendben nézegette a kapott tárgyakat. A dísztasakból sorra került elő a csokoládé, az instant kávé, a fogrém, a fogkefe, a tusfürdő, és a sampon.

– Ez egy nagyon szép gesztus, engem mindig meghat az ilyesmi... – szökött könny a szemébe. Mint elmondta, lassan két éve annak, hogy igénybe veszi a Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásait. Egykor, télvíz idején rakta ki a főbérlője, az asszony a hidegben annyira kihűlt, hogy kórházba kellett szállítani.

– Amikor kiengedtek, mondták hogy értesítsem a hozzátartozóimat, jöjjenek értem. De hát nekem nincs senkim...ezért a doktor úr elintézte hogy ide hozzon a betegkocsi, azóta itt rekedtem. Eddig szállón voltam, most egy garázsban élek. Be rendeztem, van benne villany és tűzhely is, így most már a szállóra nem, csak ide, a melegedőbe járok – árulta el Eckrich Edit Etelka

– Szeretettel küldték önöknek ezeket a csomagokat az adományozók, akik közül többen maguk is szerény körülmények között élnek – köszöntötte a nappali centrum termében összegyűlt ellátottakat Ahmadné dr. Labanics Éva.

Jó néhány arcon látszott, bizony, ismerős számukra a szolnoki ügyvédnő, hiszen már negyedjére vitt ajándékokat a melegedőbe, karácsonykor.

November végén hirdette meg az akciót, ám a korábbi évektől eltérően most nem személyre szabott ajándékokat állított össze az ellátottak számára. Úgy vélte, az idei év mindenkinek nehezebb, ezért inkább tisztálkodószereket, édességeket kért az adományozóktól. Az ajándékok átadása után ünnepi ebéddel vendégelte meg az ellátottakat a Humán Szolgáltató Központ, majd beszélgetős, csendes délutánnal köszöntötték a karácsonyt.