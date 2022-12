Az intézmény Baross úti kirakatára egy csodaszép rajzot készített a Napsugár Gyermekház csapata, mely nappal és este is nagyon látványos, fotózkodásra is kiválóan alkalmas. A legmenőbb szolnoki szelfit most itt készítheted!, hívták fel a figyelmet az Agóra közösségi oldalán.