A jellegzetes újévi finomságok elkészítése után családtagok, kedves ismerősök társaságában ünnepelnek a legtöbben. Ilyenkor mindenütt a kikapcsolódásé a főszerep.

Ismerőseivel közösen ünnepel az olimpikon

Szilágyi Réka gerelyhajító arról mesélt, hogy nagy örömére idén a legjobb barátai körében töltheti a szilvesztert.

– December 31-én reggel elindulok edzeni, és később, a délutáni órákban lesz időm ráhangolódni az óévbúcsúztatóra – árulta el hírportálunknak az olimpikon. – Boldog vagyok, hogy két igen jó barátom is ellátogatott hozzám Szlovéniából. Így az ünnepet velük tölthetem Szolnokon. Körülbelül tizenöten gyűlünk össze az egyik ismerősnél, ahol társassal, beszélgetéssel és tánccal köszöntjük az új évet. A hagyományokhoz híven pedig pezsgővel, virslivel, lencsével és mákos bejglivel ünneplünk. Idén az is örömteli dolog számomra, hogy másnap reggel pihenhetek, hiszen csak hétfőn kell újra magamra öltenem az edzőruhát...

Szilágyi Réka gerelyhajító olimpikon

Forrás: Beküldött Fotó

Bográcsozást is tervez a diákönkormányzat elnöke

Leicher Roland, a megyei diákönkormányzat elnöke is azok közé tartozik, akik baráti és családi körben töltik az ünnepet.

– Egy Budapesthez közeli településen szilveszterezünk a családommal és barátaimmal – mesélte Leicher Roland. – Szórakoztató programokat tervezünk. Miután bográcsban megfőzzük a finomabbnál finomabb ételeket, társasozni fogunk. Bízom benne, hogy az idő nem húzza majd keresztül a számításainkat. Jómagam is babonás vagyok, így az elmaradhatatlan virsliről és lencséről is gondoskodtunk. Az új évre amúgy fogadalmat is teszek. Egészen pontosan azt szeretném, hogy a következő esztendőben nyitottabb legyek az új lehetőségek felé, hiszen sosem lehet tudni, mikor talál ránk a szerencse.

Leicher Roland, a megyei diákönkormányzat elnöke

Forrás: Beküldött fotó

Szilveszter este is a naprendszer bolygóit kémleli a csillagász

Alig várja már az óév végét Ujlaki Csaba szolnoki csillagász, mint mondta, az idei ünnep nagy várakozással tölti el. Naprendszerünk néhány bolygója ugyanis gyönyörűen kirajzolódik majd az égen ma este.

– A Merkúr, a Vénusz, a Mars és a Jupiter is megmutatja magát nekünk ezen a csodálatos éjszakán – emelte ki Ujlaki Csaba. – Mi, csillagászok ilyenkor is szívesen pásztázzuk az eget, ugyanis kihasználjuk a derült ég minden egyes pillanatát, természetesen most sem teszünk másként. Jómagam szűk családi körben töltöm a szilvesztert, azonban nálunk mindig az utolsó napokban rajzolódik ki, pontosan mivel is telik majd az ünnep.

Korda Györggyel tartott koncertet a nótaénekes

Karcagi-Nagy Zoltán előadóművésznek már egy előszilveszteri koncerttel elkezdődött az óévbúcsúztató.

– Miskolcon Korda Györggyel, több száz emberrel együtt búcsúztattuk az óévet – idézte fel hírportálunknak a karcagi Karcagi-Nagy Zoltán. – A szilvesztert a családommal és barátokkal töltöm, természetesen a szokásos menü lesz nálunk is az asztalon. Éjfélkor a pezsgős koccintást terveink szerint a városháza előtt tartjuk, ahol meghallgatjuk a polgármester újévi köszöntőjét is. Aztán délelőtt koccintunk egyet a szüleinkkel, majd a három unokánkat is felkeressük, és mindenkinek boldog új évet kívánunk. Az ünnepi ebéd pedig a feleségem korhelylevese lesz.

Karcagi-Nagy Zoltán előadóművész

Forrás: Beküldött fotó

Barátaival köszönti az új esztendőt az etnográfus

Dr. Bartha Júlia karcagi etnográfus szerint az év vége mindig a számadás ideje.

– Akár bevalljuk, akár nem, magunknak mindig elszámolunk, aztán nyugtázzuk, hogy soha ne legyen rosszabb a jövő év, mint az óesztendő. Csak egészség meg térerő legyen! Az év utolsó napját én otthon töltöm baráti társaságban. Mivel a népszokás szerint a malac kitúrja a szerencsét, így természetes, hogy nálunk malacpecsenye kerül az ünnepi asztalra. Hozzávaló kunsági köretekkel, savanyú aprókáposztával, burgonyával, és mindehhez vörösbor illik, „nehogy azt higgye az a malac, hogy a kutya ette meg”. Éjfélkor pedig lencselevest tálalok, mert azt tarják, az megsokszorozza a szerencsét. Mindezek mellett rétest is sütök. S hogy teszek-e fogadalmat az új esztendőre? Nos, igen, talán kicsit többet mozgok majd, hiszen sokáig egészséges akarok maradni. És az is nagyon fontos, hogy mindannyiunkra a lehető legjobb esztendő köszöntsön, mindenkinek boldog új évet kívánok!