– Nem orvos akartam lenni, hanem erdészmérnök – válaszolta nevetve dr. Nagy Imre főorvos azzal kapcsolatban, miért éppen a gyógyító tevékenységet választotta hivatásként. Azt azért gyorsan hozzátette, későbbi döntését nem bánta meg, mely édesapja tanácsára született, a biológia és a fizika tantárgyak szeretete miatt. De voltak még a pálya irányába mutató egyéb jelek is.

– A segítőkészség már általános iskolás koromban megmutatkozott. Például, amikor az osztálytársam súlyosan megsérült, átszakadt a combizma. Ennek részben én voltam az oka, mert játszottunk, és mindketten figyelmetlenek voltunk. Hívtam mentőt, és elállítottam a vérzést. Ehhez a bátorság pedig abból adódott, hogy tizenegy éves korom óra sportolok – mesélte a díjazott főorvos.

Mint mondta, a fül-orr-gégészetet egy véletlennek köszönhetően választotta, úgymond, a saját bőrén tapasztalta meg először a szakmát.

– Amikor ápolástanra jártam az egyetemen, nagyon csúnya mandulagyulladásom volt. Ki kellett venni a mandulámat éppen ott, ahol a gyakorlatot töltöttem. Akkor döntöttem el, én is ezt szeretném csinálni – emlékezett vissza.

A diploma megszerzése óta több, mint ötven év telt el. Az aranydiplomáját tavaly vette át, negyvenöt éve a MÁV Kórház meghatározó munkatársa, korábban megbízott orvosigazgatói feladatokat is ellátott. De volt a Rendelőintézet vezető főorvosa, és megbízott osztályvezető főorvos is. Az évek alatt fül-orr-gége gyógyászatból,audiológiából és foniátriából is szakorvosi képesítést szerzett. Emellett képzett vallástörténész és valláskritikus is.

– A MÁV Kórházban kezdtem, és itt is fejezem majd be, azt hiszem. Családias a légkör, a kórház nagyon emberközpontú. A betegre való odafigyelés jellemzi a kollégákat és a gyógyítás központjában is ez áll. A kórház emellett kapcsolódik a családomhoz és a sporthoz is. Keresztapám, édesanyám öccse szülővárosomban Záhonyban állomásfőnök volt. Egyrészt így kötődöm a vasúthoz, hiszen diákkoromban egy-egy hónapot a vasúti átrakóban dolgoztam, mint segédmunkás. Szenet lapátoltam, talpfákat rakosgattam, vagyis, tudom értékelni a fizikai munkát. A másik kötődésem pedig, hogy a DVSC-ben kezdtem el a vívást, a Debreceni Vasutas Sportklubban – mondta a MÁV Kórházzal kapcsolatban a főorvos, aki a vívást tizenegy éves korában kezdte. A kezdő lökést a moziban látott A három testőr című film adta mindehhez. Sokáig űzte ezt a sportot, mialatt több, előkelő helyezést ért el országos, európai és világversenyeken. 2012-ben a vívást ugyan abbahagyta, de a sportot nem. Ma ha csak teheti, teniszezik, kerékpározik és fut. És ha ez nem lenne elég, könyveket is ír.

Dr. Nagy Imre főorvos hírportálunknak is megmutatta a nemrég átvett Laki Kálmán-díját

Fotós: Mészáros János

– A debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban volt egy nagyon jó magyartanárnőm, aki kitűnően megtanított a fogalmazásra, és egy kicsit a gondolkodásra is. Nagyon megszerettette velem a magyar nyelvet és az irodalmat. Bár megvan bennem a készség, nem nevezném magam írónak. 2010 óta öt könyvet sikerült letennem az asztalra, eddig két sporttörténeti tárgyú könyvet írtam, majd egyet a MÁV Kórház 50 éves évfordulójára, illetve egy tudománytörténeti könyvet. Most pedig elkészült az ötödik szakmai könyv, a megyei fül-ott-gégészet történetéről. A kötet annak az embernek a tiszteletére született, aki először végzett célzottan fül-orr-gégészeti tevékenységet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, ez pedig dr. Hauk István. Születésének 113-ik évfordulójára egyébként emlékülést rendezünk, melyen bemutatjuk az új könyvet is – árulta el legújabb szerzeményéről dr. Nagy Imre.