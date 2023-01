Az Aranycsillag Társastánc Klub vasárnap délután tartotta évnyitó rendezvényét a szolnoki Cserkészházban. Ez alkalomból a jól összeszokott, családi hangulatú csapat különleges koreográfiát mutatott be. A klub vezetője és egyben a tánctanára, Molnár Péter elmondta, hogy száznál is több tagjuk van, akiknek egyben életstílus is a tánc. A heti rendszerességgel megtartott órákon harminc táncstílussal ismerkednek meg a résztvevők. Az „Érezd jól magad a tánciskolában” szlogen kifejezi a klub elsődleges célját és szemléletét. Három havonta záróvizsga bált tartanak, ahol a tagok bemutatják a tanultakat. A közös tánctáborok, nyaralások ugyancsak összekovácsolják az embereket és erősítik a szellemi, fizikai aktivitást is.