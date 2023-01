– A vitaminok annyira nem, de a megfázás, vagy influenza tüneteit enyhítő készítményekből szinte egyáltalán nem kapunk – számolt be a jelenleg tapasztaltakról dr. Nyitrai Kálmánné, a szolnoki Korona Patika tulajdonosa.

Mint elmondta, az utóbbi hetekben nagyon sok megfázásos tünetekkel küzdő beteg keresi fel patikájukat, de általában csak a kérthez hasonló hatóanyagú készítményeket, étrend-kiegészítőket tudják ajánlani a vásárlóknak, a vényköteles gyógyszerekből, és az antibiotikumból viszonylag megfelelőnek mondható az ellátás.

– Nem rajtunk múlik, a nagykereskedők is készlethiánnyal küzdenek. Amint beérkezik hozzájuk bizonyos mennyiség, próbálják elosztani a gyógyszertárak között, és bár a készleteik alakulását nyomon tudjuk követni, azt is, hogy mikor érkezik be hozzájuk szállítmány, de van, amikor módosulnak náluk is az időpontok. Ilyenkor a vásárló mást nem tehet, elmegy más gyógyszertárakba, de amikor már az ötödik-hatodik patikában sem talál ezekből bizonyos készítményekből, nem tehet mást, feladja – tette hozzá.

– Valóban nagyon nagy hiány mutatkozik a megfázás elleni készítményekből, és egyébként egyre több gyógyszerfajtából – ezt már Tóthné dr. Sántha Gabriella, a szolnoki Fehér Kereszt patika vezetője válaszolta kérdésünkre.

Imrei Edit, a Korona Patika szakasszisztense egy nap alatt számtalan, főleg megfázásos tünetekkel küzdő beteget szolgál ki a gyógyszerészek felügyelete mellett

Fotós: Mészáros János

– Most körülbelül egy hónapig nem kaptunk olyan készítményeket, amelyek a megfázás, és influenza tüneteit enyhítik, ilyenek a forró italporok, torokfertőtlenítők, de a múlt héten már elkezdték ezeket apránként szállítani. Ám most azt tapasztaljuk, hogy az antibiotikumok kezdenek elfogyni, de mi számítottunk erre, és próbáltunk korábban nagyobb készletet beszerezni, így tudjuk megoldani. Szerintem a legtöbb patika számított a hiányra, és nem csak a gyógyszertárak, de a betegek is próbáltak többet vásárolni ezekből – mondta.

– Ugyanezt tapasztaljuk mi is – reagált megkeresésünkre Nagyné dr. Kátai Irén, a karcagi Berek Patika tulajdonosa. Mint elmondta, jelenleg nekik is nagyon oda kell figyelniük a készletekre, és arra is, hogy miből szerezzenek be többet, amennyiben tudnak.

Semmink nincs jelenleg, ami a megfázás, meghűlés vagy influenza tüneteit, vagyis a lázat, rossz közérzetet, torokfájást enyhítő vény nélkül kapható készítmény.

– Néhányat ugyan a napokban már kaptunk, de az az egy-két darab szinte semmire nem elég – számolt be a tapasztalatokról.

Mint mondta, a készlethiány fokozatosan alakult ki, nagyjából november vége, december eleje óta tapasztalhatóak a fennakadások, amióta elkezdődött a megfázásos betegségek időszaka, és az influenzaszezon.

– A vényköteles gyógyszerek esetében is előfordul, hogy hiányzik, de azt hál'istennek eddig mindig tudtunk helyettesíteni. Úgy nem engedtünk el senkit, hogy ne kapjon olyan gyógyszert, amivel törvényesen helyettesíthető az adott készítmény – hangsúlyozta a szakember.