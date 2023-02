Megint kivágták a kerítést és feltörték a bódémat. A rendőrséget kihívtam, felvették a jegyzőkönyvet és nyomrögzítést is végeztek. A mostani rongálási kár is legalább negyvenezer forint. Korábbról már több százezres a károm. Jelzéssel éltem a polgármesteri hivatal felé is, ahonnan nem kaptam megnyugtató válaszokat.