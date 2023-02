Az elmúlt időszak kedvezőtlen gazdasági folyamatainak következtében a horgászvizekbe betelepítendő halak beszerzése, vagy saját nevelés esetén azok ellátása, takarmányozása is jelentősen megdrágult. Ebből következően az idei esztendőben ugyanannyi költségráfordításból kevesebb hal szerezhető be. Mindezekkel a nehézségekkel a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége is kénytelen szembenézni. Mind nagyobb jelentőséget kap tehát, hogy a horgászvizek állományának növekedését a természetes szaporulat révén is elősegítsék.

A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) már korábbi években is tett lépéseket ennek érdekében. 2017-ben helyeztek ki első alkalommal mesterséges ívóhelyeket a horgászok körében népszerű ragadozó, a süllő számára a Nagykunsági főcsatornába, a fészkekkel azóta is rendszeresen segítik az ívást, megfelelő helyet nyújtva az ikrák lerakásához. A fészkeket a szervezet halőrei helyezik ki, gondoskodnak a karbantartásukról, megvizsgálják, találnak-e rajtuk ikrát.

Múlt évben újítottak: műfüves borítással fedett fészkeket telepítetek, elősegítve e módosítással az ikrák megtapadását a felületen.

Donkó Péter ügyvezető igazgatótól megtudtuk: idén tovább bővítik a mesterséges ívóhelyek számát. A szövetség halőrei a téli időszakban további negyven műfüves fészket gyártottak le a KTVSZHESZ telephelyén, így már közel száz fészekkel segítheti a szövetség a süllőállomány gyarapodását.

Eddig a Nagykunsági főcsatornába telepítettünk fészkeket, idén a Malomzugi Holt-Zagyvába is sorra kerül

– vetítette előre Donkó Péter.

– Márciusban, amikor a víz hőfoka 7-15 Celsius-fok körül van, akkor helyezzük majd ezt ki, ekkor ívnak ugyanis a süllők, bár a helyet már februárban elkezdik keresni. De nemcsak a hőfok a meghatározó. A Nagykunsági főcsatornán akkor érdemes e munkákba belekezdeni, mikor felengedik a vízszintet és az áramlás megáll. Az áradás alatt ugyanis rengeteg hordalékot, uszadékot sodor magával, ami eliszaposítaná a fészkeket.

– A Holt-Zagyvánál is kiválasztottuk, hová kerüljenek a fészkeket. A süllők ívása általában ott szokott nagyon sikeresnek bizonyulni, ahol kimosódott a fák gyökere. A múlt évi alacsony vízállásnál jól látszottak az ilyen részek. Arra is figyelünk, hogy ezeket a segédeszközöket oda tegyük ki, ahol nincs horgászhely. A hím süllő ugyanis védi a fészket, és el akarjuk kerülni, hogy tilalmi időben akaratlanul is kifogják, esetleg meg is tartsa némely horgász, de azt sem szeretnénk, hogy a horgászeszközök a fészkekbe beleakadjanak.