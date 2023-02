Bár évek óta hol ilyen, hol pedig olyan korlátozások befolyásolják a szolnoki Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár működését, a tapasztalatok azt mutatják, aktív élet zajlik az intézmény falain belül és azon kívül. Mindezt adatok is alátámasztják, ahogy a könyvtár munkatársai beszámoltak, számok is bizonyítják, hogy az olvasók szívesen és rendszeresen járnak oda nemcsak olvasnivalóért, hanem feltöltődésért is. Egy rövid számadás szerint tavaly összesen 877 dokumentumot kölcsönöztek ki náluk. A városrész könyvtárának hatvannyolc aktív olvasója van, köztük vannak tizennégy év alattiak is. 2022-ben tizennégy új beiratkozójuk is volt, s idén is várják azokat, akik csatlakoznának.

– Hálásak vagyunk nektek a bizalomért! Minden olvasónk a szívünk csücske, a könyvszeretet pedig az a kapocs, ami örömöt és barátságokat hoz az életünkbe. Nekünk a könyvet lapozó boldog gyerekarcok adják az erőt, hogy tavasszal újult erővel nekilendüljünk és csupa-csupa jó regénnyel, szakácskönyvvel, mesekönyvvel várjunk majd benneteket – írták a fiókkönyvtár munkatársai az intézmény közösségi oldalán.