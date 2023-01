Hóemberes sétára indultak a napokban a szolnoki kertvárosi városrészben élők.

A Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár szervezésében megvalósuló esemény nem titkolt célja volt, hogy egy kis hóesést „varázsoljanak” a résztvevők.

Ez, úgy tűnik, egyelőre nem sikerült, ugyanis a séta idején is csak az eső szemerkélt, de a hangulat azért remek volt. Hozzájárult ehhez az is, hogy kicsik és nagyok hótáncot is jártak, majd különböző mókás játékban vettek részt. A szervezők hóemberes kvízzel, csukott szemes „hóemberépítéssel” is készültek az időjárással dacoló, bátor kertvárosiaknak. Végül egy meglepetés konfetti ágyúval, egy kis kókuszreszelék segítségével még pici „havat” is varázsoltak.