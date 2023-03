Bár már elmúlt 76 éves, minden nap bejár dolgozni Törökszentmiklósra a tiszabői Zulinger Sándor. Az egyik miklósi alkatrészgyártó üzem legidősebb dolgozója a munkához való hozzáállásával kivívta fiatalabb kollégái, és főnöke elismerését is.

– Szeretek dolgozni, ez a lényege, hiszen így telik el jól az idő – válaszolta mosolyogva arra a kérdésre, mi ösztönzi a mindennapos munkára. Kora reggel otthonából, Tiszabőről indul el a munkahelyére, szorosan kötődik Törökszentmiklóshoz is, hiszen az ipari iskolát is itt végezte el. Több szakmája is van, egyebek mellett a tiszabői tsz-ben, majd a miklósi gépgyárban is dolgozott, jelenlegi munkahelyén öt éve kezdett.

Alkatrészeket gyártunk az egyik nagy, mezőgazdasági gépgyártó vállalatnak. Például jelenleg hidraulikus munkahenger tartó alkatrészeket rakok össze és hegesztek, de máskor nagyobb darabokon is dolgozom. Ebből 6 óra alatt készítettem el 300 darabot, most 350-et kértek, de ez is meglesz olyan délre, egy órára. Van olyan alkatrész, amelyből 600-at kell legyártani

– mutatta be munkáját.

A kért darabszámot pedig minden esetben elkészíti, mint megtudtuk, bár a legidősebb a gyárban, egyben a legjobb normateljesítő dolgozó is.

Azt is elárulta, 1972 óta 4 millió kilométert vezetett le, balesetmentesen. Ezt onnan tudja, hogy mindig új autót vásárolt, a megtett kilométerszámokat pedig feljegyezte és összeadta. Legutóbbi autóját 2006-ban vásárolta, már ebben is 280 ezer kilométer van.

Ha leteszi a szerszámokat sem áll meg, szívesen vadászik, méhészkedik otthonában, Tiszabőn.